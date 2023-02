Einsatz beendet: Fahrzeug am Düsseldorfer Flughafen

Wegen eines Hinweises auf ein verdächtiges Fahrzeug in einem Parkhaus ist die Polizei am Sonntagabend zu einem Einsatz am Düsseldorfer Flughafen ausgerückt. Untersucht wurde ein Fahrzeug im Parkhaus P2, wie ein Sprecher sagte. „Der Flughafen ist ein sensibler Sicherheitsbereich, deshalb gehen wir auch mit diesem Hinweis sehr sensibel um und schauen uns das Fahrzeug sehr genau an.“

Düsseldorf - Am späten Sonntagabend erklärte die Polizei die Untersuchung, für die auch Bombenentschärfer anrückten, um kurz nach 22.00 Uhr für beendet. „Nach Untersuchung von Spezialisten der Polizei hat sich der Gefahrenverdacht nicht bestätigt.“

Der Polizeieinsatz wirkte sich auf den Straßen- und Luftverkehr aus: Die Zufahrten Richtung Abflug und Ankunft am Flughafen waren vorübergehend gesperrt worden, wie die Polizei auch bei Twitter mitteilte.

Im Flugverkehr kam es durch den Polizeieinsatz am frühen Abend und die Sperrungen zu Verspätungen von 15 bis 20 Minuten, sagte ein Flughafensprecher. Einige Flugzeuge warteten auf Passagiere, die durch die gesperrten Zufahrten, etwa von der Autobahn 44, zu spät zum Terminal kamen. dpa