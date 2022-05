Eishockey-Stürmer Dumont wechselt von Köln nach Wolfsburg

Lucas Dumont (r) und Ivan Petrakov versuchen an den Puck zu kommen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Eishockey-Nationalspieler Lucas Dumont wechselt von den Kölner Haien zum DEL-Rivalen Grizzlys Wolfsburg. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 24 Jahre alte Angreifer unterschrieb beim Playoff-Halbfinal-Teilnehmer dieser Saison einen Zweijahresvertrag. Der frühere NHL-Profi Tyler Gaudet wird die Grizzlys dagegen verlassen und zu den Adlern Mannheim wechseln.

Wolfsburg - „Nach vielen Jahren in Köln war es für ihn an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und seinen Vertrag bei den Haien nicht zu verlängern“, sagte Sportchef Karl-Heinz-Fliegauf über Dumont. „Wir konnten ihn von unserer sportlichen Planung mit ihm und auch von den Entwicklungsmöglichkeiten hier bei uns in Wolfsburg überzeugen.“

Dumont zählte in der Vergangenheit auch zum erweiterten Kader des Nationalteams und nahm zweimal am Deutschland Cup. Bei der am Freitag in Finnland beginnenden WM gehört Dumont aber nicht zum Kader. dpa