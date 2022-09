Im Winter bleibt die Kirche kalt – Erzbistum mit dringendem Appell

Von: Sofia Popovidi

Wegen der Energiekrise empfiehlt das Erzbistum Köln, die Kirchen im Winter nicht zu heizen (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Energiekrise: Den Kirchen in Köln wird empfohlen, diesen Winter nicht zu heizen.

Köln – Der Ukraine-Krieg und die daher resultierende Energiekrise bekommen auch die Kölner Kirchen zu spüren. Jetzt wurde den Kirchen vom Erzbistum Köln empfohlen, diesen Winter nicht zu heizen, um so Energiekosten zu sparen.

„Es ist uns klar, dass Gottesdienste und Veranstaltungen in den Kirchen dadurch weniger komfortabel sein werden, manche Formate vielleicht nicht mehr möglich sind und es auch Nutzerkreise geben wird, die ggf. dadurch vom Besuch der Kirchen abgehalten werden“, heißt es in einem Rundschreiben an die Pfarreien, wie 24RHEIN berichtet.

Kirchen sollen wegen Energiekrise nicht heizen

Auch das Erzbistum Köln empfiehlt den Kirchengemeinden Energie zu sparen. Im Schreiben „Energie & Kirche“ hat das Erzbistum Informationen und Empfehlungen zum Thema Energie­sparen in Kirchen und Gemeinde-Gebäuden erarbeitet. Eine der dringendsten Empfehlungen ist das Ausschalten der Kirchenheizungen in den kommenden Monaten, heißt es im Schreiben an die Pfarrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kölner Kirchen. Das würde auch den Kölner Dom betreffen.

Kirchen und Kapellen werden laut Erzbistum Köln aktuell mit gas- und ölbefeuerten Warmluftheizungen beheizt. Diese Heizungen greifen auf fossile Brennstoffe zurück und haben einen hohen Energieverbrauch.

Hier könnten die Kirchen demnach immense Heizkosten sparen und mit einem Teil des eingesparten Geldes bedürftigen Menschen, helfen. „Vor diesem Hintergrund sehen wir es als einen Akt der gebotenen Solidarität, dass wir uns als Kirche spürbar für die Einsparung von Energie einsetzen und möglichst auch die dadurch eingesparten finanziellen Mittel Menschen an den Rändern unserer Gesellschaft zugutekommen lassen“, wird in dem Schreiben des Erzbistums erklärt.

Energiekrise in Köln: Stadt plant weitere Sparmaßnahmen

Die Energiekrise macht sich auch in anderen Teilen von Köln bemerkbar. Oberbürgermeisterin Henriette Reker appellierte zuletzt an die Kölnerinnen und Kölner, Energie zu sparen, um einer möglichen Notlage in den kommenden Wintermonaten vorzubeugen. Auch die Stadt Köln hat in den letzten Monaten ein Konzept erarbeitet, um Energie zu sparen. (spo)