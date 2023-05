Entwarnung nach Großeinsatz mit Sprengstoffspürhunden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Eine mögliche Gefährdungslage in der Innenstadt von Hagen hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Vorsorglich wurde am Dienstagabend ein Kino in der südwestfälischen Stadt geräumt und der Gebäudekomplex weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Polizisten und Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Die zu befürchtende Gefahr durch eine verdächtige Person habe sich letztlich nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch.

Hagen - Zur Art der Gefährdung machte er keine Angaben. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Kino befunden hatten, war unklar.

Ein Augenzeuge hatte den Angaben zufolge am Abend per Telefon eine männliche Person gemeldet, von der „möglicherweise eine Gefährdung ausgehen konnte“. Ein Verdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, sei letztlich nicht angetroffen worden, sagte der Sprecher. Der Einsatz wurde gegen 00.40 Uhr beendet. dpa