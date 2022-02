Erneut Kritik an Zuverlässigkeit der Selbsttests für Schulen

Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die SPD-Opposition hat erneut Zweifel an der Zuverlässigkeit der Corona-Schnelltests an Schulen geäußert und fordert Aufklärung. Aus Grundschulen werde berichtet, dass nach positiven PCR-Pooltests von Schulklassen die anschließenden Einzel-Selbsttest bei allen Schülern negativ ausgefallen seien, monierte Vizefraktionschef Jochen Ott. „Somit bleiben viele Infektionen unentdeckt.“

Düsseldorf - Die Sensitivität der seit Jahresanfang verwendeten Schnelltests müssten am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags Thema werden. Einen entsprechenden Antrag stellte Ott am Dienstag.

Darin heißt es, die neuen Antigenschnelltests aus China seien zwar zertifiziert und erfüllten alle Anforderungen für eine Zulassung auf dem Markt. Einer Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zufolge hätten sie aber bei einer mittleren bis schwachen Viruslast eine geringere Sensitivität als die zuvor verwendeten Produkte eines deutschen Herstellers. Es sei zu befürchten, dass die neuen Tests Infektionen mit der Omikron-Variante nicht zuverlässig erkennen könnten.

Das Schulministerium hatte bereits im Januar in einer Ausschusssitzung betont, die Tests reagierten auf alle bekannten Virusvarianten einschließlich Omikron. Staatssekretär Matthias Richter sagte damals, alle verwendeten Tests seien vom PEI empfohlen und erfüllten ihren Zweck, infektiöse Schüler zu identifizieren und aus dem Unterricht herauszunehmen, um Ansteckungsketten zu durchbrechen.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag) zitierte einen Grundschullehrer, dem zufolge regelmäßig PCR-Pooltests positiv ausfielen - was belegt, dass mindestens ein Kind in der Klasse infiziert ist. Dennoch seien die Einzelnachtestungen via Selbsttest bei allen Schülerinnen und Schülern über Tage hinweg negativ ausgefallen. Auch aus anderen Schulen sei Ähnliches berichtet worden. dpa