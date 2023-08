Erste Alltagshelfer in Grundschulen: Weniger Klassenarbeiten

Vier Schulranzen stehen bei einer Einschulung in einer Grundschule auf einer Bank. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sollen im neuen Schuljahr besondere Unterstützung erhalten. Um die Lehrkräfte von organisatorischem Aufwand zu entlasten, werden die ersten rund 400 sogenannten Alltagshelfer eingestellt. Das kündigte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Außerdem soll bei den bisher umfangreichen Dokumentationspflichten und langwierigen Konzeptarbeiten entbürokratisiert werden.

Düsseldorf - Angesichts der knappen Personaldecke steht Unterstützung auch an den weiterführenden Schulen auf dem Stundenplan. Was Lehrer wie Schüler gleichermaßen freuen dürfte: In den Klassen 7 und 8 kann im neuen Schuljahr auf jeweils eine Klassenarbeit in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch verzichtet werden. Diese Maßnahme schaffe unmittelbar Freiräume für eine bessere Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, erklärte Feller.

Eine weitere Entlastung, die bereits im vergangenen Schuljahr festgelegt worden war, soll fortgeschrieben werden: Aufgrund der zentralen Prüfungen in Mathematik, Englisch und Deutsch kann weiterhin je eine Klassenarbeit im 10. Jahrgang der weiterführenden Schulen entfallen.

Die Ministerin sicherte außerdem anwachsende Investitionen in die Offene Ganztagsschule (OGS) zu. Im laufenden Haushaltsjahr stelle die Landesregierung rund 715 Millionen Euro bereit. Damit könnten im neuen Schuljahr insgesamt 392 500 Ganztagsplätze finanziert werden - 30 000 Plätze mehr als im abgelaufenen Schuljahr 2022/23.

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht einen weiteren Anstieg der Mittel um 65 Millionen Euro auf dann rund 780 Millionen Euro vor. Damit könnten im Schuljahr 2024/25 dann erstmals weit über 400 000 OGS-Plätze finanziert werden, kündigte Feller an. Ab 2026 greift in den Grundschulen schrittweise ein bundesweiter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Am Montag beginnt für die meisten der rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW nach sechseinhalb Wochen Sommerferien wieder der Unterricht - Erstklässler können auch einen Tag später eingeschult werden. Nach vier Schuljahren unter Corona-Bedingungen ist das neue das erste ohne Pandemie-Auflagen. dpa