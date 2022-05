Erzieher in Ausbildung warten monatelang auf BAföG

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Angehende Erzieherinnen und Erzieher müssen in Nordrhein-Westfalen monatelang auf unterstützende BAföG-Leistungen warten. Das geht aus einer Antwort des Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) wies in der Antwort zugleich daraufhin: „Für eine Übergangszeit besteht die Möglichkeit, einen Hauptantrag auf ALG Il-Leistungen beim zuständigen Jobcenter zu stellen.“

Düsseldorf - Die SPD zeigte sich entsetzt.

Angehenden Erziehern und Erzieherinnen solle angesichts des Fachkräftemangels der roten Teppich ausgerollt werden, mahnte der familienpolitische Sprecher der Oppositionsfraktion, Dennis Maelzer, am Dienstag in Düsseldorf. „Stattdessen bereitet ihnen Schwarz-Gelb den Weg zum Jobcenter. Das ist alles andere als wertschätzend.“ Angehende Erzieher erhalten in ihrer schulischen Ausbildungszeit keine Vergütung.

Aus der Antwort des Schulministeriums geht hervor, dass die Wartezeit im Schuljahr 2021/22 im Schnitt 128 Tage betrug - 2017/18 waren es 78 Tage. Die Bezirksregierung Köln prüfe die BAföG-Anträge für ganz NRW in alleiniger Zuständigkeit und setze die Leistungen fest. Die Zahl der Anträge stieg demnach von 550 (2017/18) auf 2843 (2021/22) im Schuljahr 2021/22. Ziel sei es, die Geförderten durch Beiträge zum Lebensunterhalt und zu den Lehrgangskosten finanziell zu unterstützen.

Die Gewerkschaft Verdi nannte Gebauers Hinweis auf die Jobcenter in der „Neuen Westfälischen“ einen „Schlag ins Gesicht“ der Betroffenen und der gesamten Branche. Ohnehin sei die Erzieherausbildung wenig attraktiv, die Abbrecherquote enorm hoch. Fachkräfte werden auch in NRW seit vielen Jahren händeringend gesucht.

Der Landesregierung sei es nicht gelungen, bei der Bewilligung des BAföG eine reibungslose Organisation in der Verwaltung sicherzustellen, monierte Maelzer. Sie habe immer mehr Arbeit bei der Bezirksregierung Köln abgeladen, ohne genügend Personal zur Verfügung zu stellen. Wenn Gebauer nun empfehle, Hartz IV zu beantragen, werde das fatale Folgen haben. Die Erzieherausbildung müsse grundsätzlich vergütet werden, forderte der SPD-Politiker. dpa