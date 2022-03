Fußballfans randalieren in ICE – und hinterlassen Spur der Verwüstung

Teilen

Unbekannte zerstörten in einem ICE auf der Fahrt von Essen nach Hannover nicht nur das Bord-WC. © Rüdiger Wölk/Imago & Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Zerstörte Scheiben, eingeschlagene Spiegel in der Toilette: Ein ICE wurde auf der Fahrt von Essen in Richtung Hannover regelrecht verwüstet. Im Verdacht stehen Fußballfans.

Essen/Bielefeld/Gelsenkirchen – Was ist Samstagnachmittag in einem ICE zwischen Essen und Bielefeld passiert? Fest steht: Unbekannte haben dort eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen, wie 24RHEIN berichtet. Im Verdacht: Fußballfans.

Essen/Bielefeld: Fußballfans randalieren in ICE – und hinterlassen Spur der Verwüstung

Der Wagen des ICE wurde derart demoliert und beschädigt, dass er geschlossen werden musste. In dem Zug der Deutschen Bahn waren nach Angaben der Polizei mindestens 80 Fans von Hannover 96 unterwegs, die sich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Gelsenkirchen befanden. Der ICE war auf dem Weg von Essen nach Hannover. Schalke gewann die Partie am Samstag gegen Hannover mit 2:1.

Beim Halt in Bielefeld zeigte sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Beamte der Bundespolizei stellten eine Reihe von Sachbeschädigungen fest.

zerstörte Scheiben und Türen im Inneren des Zuges.

Glaswände des Familienabteils eingeschlagen.

Tür und die Spiegel im Sanitärbereich des Wagens eingeschlagen.

Spuren zeigen, dass die Beschädigungen mit einem Nothammer aus dem Zug verursacht wurden.

Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass Anhänger von Hannover 96 für die Zerstörungswut im ICE verantwortlich sein dürfen. Das ergaben zusätzlich Zeugenaussagen, ein Nothammer wurde zudem sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln gegen Unbekannt eröffnet.

Essen: Zerstörungswut im ICE – Polizei sucht Zeugen

kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000

Lesen Sie auch Randalierende Fußballanhänger: Polizei schließt ICE-Wagen Nach dem Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Schalke 04 haben Fußball-Fans am Samstag auf der Rückreise in einem Fernzug randaliert. Nach Angaben der Bundespolizei musste ein Wagen in Bielefeld wegen der Schäden geschlossen werden. Scheiben und Türen waren mit einem Nothammer zerstört worden. Auf einer Toilette waren die Spiegel zerschlagen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Anhänger von Hannover 96 sind. Randalierende Fußballanhänger: Polizei schließt ICE-Wagen Illegaler Handel mit unversteuerten Zigaretten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover haben einen illegalen Handel mit insgesamt rund 15 Millionen unversteuerten Zigaretten auffliegen lassen. Zwei Verdächtige im Alter von 41 und 36 Jahren seien Ende Januar verhaftet worden, teilten das Zollfahndungsamt und die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstag mit. Ihnen wird gewerbsmäßige Steuerhehlerei im Zusammenhang mit dem Handel unversteuerter Zigaretten vorgeworfen. Illegaler Handel mit unversteuerten Zigaretten

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer etwas beobachten konnte oder Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. (mlu) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA