Nach tödlichem Sturz vom Parkhausdach: Polizei äußert Verdacht - Anwohner melden Beobachtung

Von: Martina Lippl

Das Wrack eines Autos liegt neben einem Parkhaus. Zwei junge Männer sind am Ostersonntag in Essen mit einem Auto aus der obersten Etage eines Parkhauses gestürzt und ums Leben gekommen. © Markus Gayk/dpa

Zwei Jugendliche stürzten vom obersten Parkdeck mit einem Auto in die Tiefe. Spuren auf dem Parkdeck zeigen, wie der Wagen Richtung Abgrund schoss.

Essen – Das tragische Unglück ereignete sich am Ostersonntag. Zwei Jugendliche sind nach dem Sturz ihres Autos von einem Parkdeck in Essen (NRW) gestorben. Ihr Wagen – ein VW Golf – durchbrach eine Brüstung auf dem obersten Parkdeck. Das Auto stürzte 15 Meter in die Tiefe. Der Tod der beiden jungen Männern erschüttert. Auf dem Parkdeck soll es regelmäßig Partys gegeben haben.

Tödlicher Sturz vom Parkhaus - Unfallursache zunächst noch unklar

Nach dem tödlichen Sturz aus dem Parkhaus sind zunächst noch viele Fragen offen. Warum der Golf die Brüstung von dem Parkhausdach durchbrach, ist zunächst noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Das teilte eine Sprecherin der Polizei Essen am Dienstagmorgen mit.

Waghalsige Fahrmanöver hätten vermutlich zu diesem schweren Unfall geführt, sagte ein Polizeisprecher zu Bild. Schon am Nachmittag hätten Anwohner immer wieder heulende Motoren und quietschende Reifen gehört. Die beiden sollen mit ihrem Golf versucht haben, zu driften. Der Versuch endete für den 19-Jährigen und den 16-Jährigen tödlich.

Tödlicher Sturz von Parkhaus: Unglückswagen wird untersucht

Wer bei dem tragischen Unglück am Steuer saß, ist offiziell zunächst noch unbekannt. Auch ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Das Wrack hat die Polizei sichergestellt. Es werde jetzt weiter von Experten der Spurensicherung untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

Tödlicher Sturz vom Parkhausdeck: Gelb markiert sind die Unfallspuren des Wagens, mit dem zwei junge Männer über 15 Meter in die Tiefe gestürzt sind. © David Young/dpa

Nach Sturz vom Parkhaus: Zwei junge Männer tot

Der 19-Jährige soll in der Nähe gewohnt haben, der 16-Jährige im gut 20 Kilometer entfernten Herne. Noch am Unglücksabend waren Angehörige zur Unfallstelle gekommen. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Das Parkhaus soll ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche sein, berichtet waz.de. Ein Rolltor sichert eigentlich die Zufahrt, doch es würde schon länger offen stehen. In den letzten Jahren habe sich keiner für die Situation dort interessiert, heißt es. (ml/dpa)