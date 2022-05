SEK überwältigt Schüler im Schlaf: 16-Jähriger plante offenbar Blutbad – Schulen geschlossen

Von: Momir Takac

In Essen hat die Polizei womöglich ein Blutbad an einer Schule verhindert. SEK-Beamte überwältigten einen Schüler im Schlaf. Bei ihm sollen Bomben gefunden worden sein.

Essen - In Essen hat die Polizei womöglich eine Bluttat an einer Schule verhindert. SEK-Beamte stürmten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags eine Wohnung, die unweit des Don-Bosco-Gymnasiums liegt.

Wie die Bild berichtet, soll ein 16 Jahre alter Schüler des Gymnasiums im Schlaf überwältigt worden sein. Bei ihm sollen mehr als zehn Rohrbomben sowie eine Nagelbombe gefunden worden sein. Darüber hinaus sollen Armbrüste und eine selbstgebaute Waffe bei ihm entdeckt worden sein.

Bluttat an Schule geplant? Polizei durchsucht Wohnung von 16 Jahre altem Schüler

Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur lediglich einen SEK-Einsatz im Essener Stadtteil Borbeck. Auf Twitter wurde die Polizei Essen etwas konkreter und sprach von einer Durchsuchung der Wohnung eines Schülers des Don-Bosco-Gymnasiums.

Einen Hinweis erhielt die Polizei offenbar von einem Jugendlichen. Er soll den Beamten laut Bild gesagt haben, dass sein Mitschüler ein Blutbad plane. Erst vor Kurzem hatte es an einer Hamburger Schule einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Essen: Zwei Schulen wegen Polizeieinsätzen geschlossen

In Essen war die Polizei am Morgen an zwei Schulen mit einem Großaufgebot im Einsatz. „Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck“, schrieb die Polizei auf Twitter. Kurz darauf berichtete sie via Kurznachrichtendienst: „Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.“

In der katholischen Don-Bosco-Schule mit knapp 800 Schülern hieß es lediglich, es laufe ein Einsatz. Weitere Informationen könne man nicht geben. Auf der Homepage unterrichtet das Gymnasium die Familien um 07.20 Uhr: „Eilmeldung. Die Schule muss leider heute ausfallen. Begründungen kommen später.“