9-Euro-Ticket bundesweit: Kann ich in den Urlaub fahren?

Mit dem 9-Euro-Ticket kann der Regionalverkehr genutzt werden, um in den Urlaub zu fahren – theoretisch. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wer Zeit und etwas Geduld mit bringt, kann das 9-Euro-Ticket bundesweit nutzen, um in den Urlaub zu fahren. Was müssen Reisende beachten?

Köln – Sommer heißt für viele Menschen in Deutschland auch Urlaubszeit. Die einen zieht es an den Strand, andere planen lieber einen Städtetrip. Auch Urlaub im eigenen Land ist bei Reisenden beliebt. In diesem Jahr könnte der Urlaub in Deutschland sogar noch ein Stückchen attraktiver werden: Denn mit dem 9-Euro-Ticket sind bundesweit Reisen im Nah- und Regionalverkehr möglich. Dazu zählen unter anderem auch die Regionalzüge der Deutschen Bahn. Wer vielleicht etwas mehr Zeit hat, könnte mit dem 9-Euro-Ticket auch in den Urlaub fahren.

24RHEIN zeigt, welche Urlaubsziele mit dem 9-Euro-Ticket möglich sind und was Urlauber beachten müssen.

Das 9-Euro-Ticket soll von 1. Juni bis 31. August 2022 gelten. Der Monatspreis liegt dabei bei 9 Euro. Damit gilt das Ticket während der NRW-Sommerferien, die am 27. Juni beginnen. Wer dann zum Beispiel von Köln nach Sylt fahren will, sollte allerdings gut zehn Stunden einrechnen.