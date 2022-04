Europaminister: Teilnahme an Geburtstagsfeier auf Mallorca

Regierung

NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat seine Teilnahme an einer „privaten Geburtstagsfeier“ auf Mallorca zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und weiteren Regierungsmitgliedern wenige Tage nach der Flutkatastrophe bestätigt. Der Minister sei am Freitag, 23. Juli 2021, gegen Mittag nach Mallorca geflogen und am Sonntagnachmittag darauf nach Deutschland zurückgekehrt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Düsseldorf - Holthoff- Pförtner sei „in der Zeit vollumfänglich arbeitsfähig und immer erreichbar“ gewesen.

„Das Leid der von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen hat mich tief getroffen“, sagte der Minister. „Das gilt ganz unabhängig vom Ort, an dem ich mich gerade aufhalte. Sollte ich einen anderen Eindruck erweckt haben, so bedauere ich dies sehr.“

Die wegen ihres Mallorca-Aufenthalts stark unter Druck stehende Heinen-Esser hatte zuvor erklärt, an dem Abendessen auf Mallorca hätten auch Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) und die damalige Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU) teilgenommen.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Allein in NRW starben 49 Menschen, die Schäden wurden bei ersten Schätzungen auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert. dpa