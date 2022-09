Geldautomat gesprengt – und dann flogen Geldscheine über den Supermarkt-Parkplatz

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Euskirchen gesprengt – und sind danach abgehauen. © Nord-West-Media TV/picture alliance/dpa/ & allOver-MEV / Imago

Auf einem Supermarktparkplatz in Euskirchen lagen tausende Euro herum: Unbekannte hatten zuvor einen Geldautomaten gesprengt.

Euskirchen – Es muss ein ungewohntes Bild gewesen sein: Mehrere tausend Euro lagen am frühen Dienstagmorgen (20. September) auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Euskirchen. Unbekannte hatten zuvor einen Geldautomaten gesprengt. Die Folge: Zahlreiche Geldscheine flogen durch die Gegend. Ein Zeuge habe vier Personen beobachtet, die in einem schwarzen Auto geflohen sind, berichtet 24RHEIN.

Geldautomat in Euskirchen gesprengt: Geld landet auf Parkplatz

Es handele sich insgesamt um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich, heißt es von der Polizei. Das Geld sei von der Polizei sichergestellt worden. Zuletzt wurde in Zülpich, ebenfalls im Kreis Euskirchen, ein Geldautomat gesprengt.

Jetzt wird geprüft, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben. Das ist Teil der Ermittlungen. Der Geldautomat, der sich in einem Container auf dem Parkplatz befand, sei komplett zerstört worden. Andere Gebäude wurden laut Polizei nicht beschädigt. (dpa/mlu)