Ex-Fotomodell will Polizistin werden: Klage zurückgezogen

Ein ehemaliges Fotomodell hat eine Klage auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst zurückgezogen. Der Fall sollte am Dienstag vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhandelt werden. Ihr Anwalt habe die entsprechende Klage nun kurzfristig zurückgezogen, teilte das Gericht mit. Bei ihrer Bewerbung war die 34-jährige Anwärterin aus Krefeld wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden.

Düsseldorf - Sie hatte deshalb das Land Nordrhein-Westfalen auf Einstellung verklagt.

Ihre Tätigkeit als Fotomodell und ihr Internetauftritt mit Ohne-ohne-Fotos hätten eine Außenwirkung, die mit dem Beruf einer Polizeibeamtin nicht zu vereinbaren sei, hatte das Land befunden. Inzwischen habe die Frau ihr Gewerbe als Fotomodell abgemeldet und versuche nun mit ihrer Klage, doch noch Polizistin zu werden, hatte das Gericht im Vorfeld mitgeteilt. Warum der Anwalt die Klage zurückgezogen hat, wurde nicht bekannt. dpa