Explosion in Ratingen: Zahlreiche Spezialkräfte vor Ort

Eine Person steht auf dem Balkon von einem Hochhaus, aus dem Rauch quillt. © David Young/dpa

Nach einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf sind zahlreiche Spezialkräfte der Polizei ausgerückt. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter am Donnerstagmittag berichtete. Bewaffnete Beamte seien in das Hochhaus gegangen. Zudem waren den Angaben nach viele Rettungskräfte vor Ort.

Ratingen - Gegen 11.15 Uhr am Donnerstag war es laut Polizei in einer Wohnung in dem Hochhaus zu einer Explosion gekommen. Die Einsatzkräfte seien zuvor per Notruf wegen einer „hilflosen Person“ dorthin gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergründe und die Ursache der Explosion blieben zunächst unklar. dpa