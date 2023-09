Fachkräfteoffensive soll gegen Zugausfälle in NRW helfen

Teilen

„Aufgrund eines erhöhten Krankenstandes“ steht auf einer Bahnsteiganzeige am Hauptbahnhof Düsseldorf. © Arne Meyer/dpa

Die NRW-Landesregierung investiert sechs Millionen Euro in Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel bei der Bahn. Verlässlichkeit und Pünktlichkeit von Regionalzügen und S-Bahnen seien im Moment „nicht zufriedenstellend“, sagte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Personalmangel sei dafür ein entscheidender Grund. „Damit muss so schnell wie möglich Schluss sein“, forderte der Minister.

Düsseldorf - Es gehe jetzt darum, durch eine Beschäftigungsoffensive „so schnell wie möglich mehr Personal ins System zu bringen“.

Seit Monaten fallen in Nordrhein-Westfalen Züge aus, weil Lokführer oder Stellwerksmitarbeiter fehlen. In den nächsten Jahren könnte sich die Situation weiter verschärfen. Allein bei den Lokführer gehe bis 2027 jeder fünfte in den Ruhestand.

Mit der finanziellen Unterstützung des Landes wollen die Bahnunternehmen in NRW gemeinsam etwa 100 zusätzliche Plätze für die betriebsübergreifende Ausbildung von Lokführern einrichten. Auch für andere Berufsgruppen soll es neue Qualifizierungsmodelle geben.

Seit 2019 sind Politik und elf konkurrierende Bahnunternehmen in der Initiative Fokus Bahn NRW zusammengeschlossen, um ihre Maßnahmen bei der Personalsuche zu bündeln. Das Bündnis sei bundesweit einzigartig, betonte Krischer. dpa