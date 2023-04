Abi-Panne in NRW: Ministerin äußert sich zur Absage der Prüfungen heute

Von: Sven Schneider

Die Abitur-Prüfungen in NRW wurden für heute, Mittwoch, 19. April 2023, abgesagt. Der Ausweichtermin steht schon fest. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

In Nordrhein-Westfalen wurden die für Mittwoch geplanten Abi-Klausuren verschoben.

Grund waren massive technische Störungen beim Download der zentralen Aufgaben.

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) äußert sich zu den abgesagten Prüfungen.

Update vom 19. April, 11.50 Uhr: Zu möglichen Gründen für die Panne äußert sich Dorothee Feller zurückhaltend. „Wir glauben nicht, dass das Video die Ursache ist“, sagte sie zu den Vermutungen, dass ein Videodokument Probleme verursacht haben könnte. Auch die neu eingeführte Zwei-Faktor-Authentizifierung für den Download könne eine Ursache sein, aber man wisse es noch nicht. „Wir prüfen auch einen externen Hackerangriff“, sagte Feller.

Abi-Panne in NRW: Sorgen vor Leak der Aufgaben

Update vom 19. April, 11.42 Uhr: Die Sorgen vor einem Leak der für Mittwoch geplanten Abi-Aufgaben wächst. Im Internet sind angeblich aktuelle Aufgaben aufgetaucht. Feller bezeichnete sie als Fälschungen. Dennoch prüft das NRW-Ministerium, ob am Freitag (21. April) andere Klausuren gestellt werden als es heute der Fall gewesen wäre. „Auch das ist möglich“, sagte Feller.

Update vom 19. April, 11.29 Uhr: NRW-Schulministerin Dorothee Feller hat sich für die Panne entschuldigt. Sie könne verstehen, dass Schüler und Lehrer „echt sauer“ seien, sagte sie in einer Pressekonferenz. „Das bin ich auch.“ Der Dienstleister zur Übermittlung der Aufgaben habe einen zweiten Server gehabt, doch auch die B-Lösung habe am Dienstag nicht funktioniert. Im Herbst sei der Download mit rund 300 Schulen reibungslos getestet worden. Auch am Dienstagmittag habe das Herunterladen bei 300 Schulen geklappt. Bei etwa 600 Schulen hat es nicht funktioniert.

Start der Abi-Prüfungen in NRW nach Panne abgesagt: Mögliche Fehlerquellen

Update vom 19. April, 11.23 Uhr: In diesem Jahr habe es zwei Neuerungen im Prozedere der Abi-Prüfungen gegeben, sagt Karsten Holz, stellvertretender Vorsitzender der Westfälisch-Lippischen Direktoren-Vereinigung und Direktor des Galilei-Gymnasiums in Hamm. Der Download lief über einen externen Anbieter. Und es gab Holz zufolge eine „Zwei-Weg-Authentifizierung“. Dabei hätten die Schulen per E-Mail eine zusätzliche Kennnummer erhalten, die beim Download eingegeben werden musste.

Update vom 19. April, 10.53 Uhr: Ist ein Film mit zu großer Datenmenge Schuld an den technischen Problemen vor dem NRW-Abi? Das vermutet Andreas Tempel, Leiter der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen. Die Filme sollten die Versuchsaufbauten für die Prüfungen in den Naturwissenschaften flankieren. Schulleitungen und Verbände hätten „vorab darauf hingewiesen, dass man das am besten testen sollte. Das ist unterblieben und wahrscheinlich ist es da jetzt bei stecken geblieben„, sagt Tempel dem WDR.

Start der Abi-Prüfungen in NRW nach Panne abgesagt – Ausweichtermin steht fest

Update vom 19. April, 8.33 Uhr: Nach der Verschiebung von Abiturprüfungen in NRW wegen einer Technik-Panne hat die SPD-Fraktion eine Sondersitzung im Schulausschuss des Landtags beantragt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) solle erklären, „wie sie ein rechtssicheres Abitur gewährleisten will“, sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin, am Mittwochmorgen.

Abi-Prüfungen in NRW wegen technischer Probleme verschoben – Statement von Ministerin erwartet

Update vom 19. April, 6.59 Uhr: NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) wird sich im Laufe des Tages zum Zentralabitur äußern - und damit wohl auch über die massive Störung bei den Abiturklausuren am Dienstag und Mittwoch.

Die Abi-Prüfungen für heute, Mittwoch, konnten nicht von der Seite des Schulministeriums heruntergeladen werden. Viele Lehrkräfte warteten bis in den Abend hinein, ob die technische Panne noch behoben werden könnte, bis die Klausuren schließlich abgesagt und der Termin auf Freitag, 21. April, verschoben wurde.

Betroffen sind folgende Fächer:

Biologie

Chemie

Ernährungslehre

Informatik

Physik

Technik

Am Mittwoch muss der Download für die Abiturklausuren wieder funktionieren, sonst wären noch mehr Prüfungen betroffen.

Abi-Prüfungen in NRW wegen technischer Störung beim Download abgesagt

Update vom 18. April, 20.49 Uhr: Lange war es nur ein mögliches Szenario, am Dienstagabend steht die Entscheidung fest. Die für den Mittwoch, 19. April 2023, angesetzten Abitur-Prüfungen in NRW wurden abgesagt. Das teilte das Ministerium für Schule und Bildung am Dienstagabend mit. Demnach konnte die technische Störung im Laufe des Dienstags nicht rechtzeitig behoben werden.

Im Laufe des Dienstags hatten immer mehr Schulen in NRW gemeldet, der eigentlich für 12 Uhr vorgesehene Download der Prüfungen würde nicht ordnungsgemäß funktionieren. „Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet“, wird Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller in der Mitteilung zitiert.

Die für Mittwoch vorgesehenen schriftlichen Abiturprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik werden auf den bisher prüfungsfreien kommenden Freitag, 21. April 2023, verschoben.

Abi-Prüfungen in NRW abgesagt - Ausweichtermin steht bereits fest

[Erstmeldung] Hamm - Wochenlang haben sich Schüler vorbereitet, Bücher gewälzt und den Lernstoff abgearbeitet. Am Mittwoch, 19. April 2023, sollen in Nordrhein-Westfalen Abiturprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre geschrieben werden - eigentlich. Landesweit melden Schulen Probleme beim Download der Prüfungen, wie wa.de berichtet.

Abi-Prüfungen in NRW in Gefahr - Schulen melden Probleme beim Download

Schüler und Lehrkräfte sind vorbereitet. Nun streikt jedoch offenbar die Technik. Laut übereinstimmenden Berichten klagen zahlreiche Schulen in Nordrhein-Westfalen über Probleme beim Download. Diese laden in der Regel die Prüfung am Vortag von einem Server des Landes herunter. Das Schulministerium stellt die Aufgaben zentral zur Verfügung. Vielen Schulen in NRW fehlte am Dienstagabend jedoch der Zugriff darauf.

Wie der Philologenverband NRW dem WDR bestätigte, dauerte die Störung beim Download der Prüfungen zum Zentralabitur am Dienstagabend an. Problematisch: Unmittelbar nach dem Herunterladen müsste besonders bei naturwissenschaftlichen Fächern eine Versuchsanordnung aufgebaut und Kopien angefertigt werden, wie Sabine Mistler, Vorsitzende des NRW-Philologenverbands, dem WDR erklärte. Zudem müssten zeitnah Themenfelder ausgewählt werden.

Download der Abiturprüfungen misslingt - „Unruhe im Land ist sehr groß“

Ursprünglich war der Download der Abitur-Prüfungen für Dienstag um 12 Uhr vorgesehen und wäre im Normalfall bereits lange abgeschlossen. Funktionierte das Herunterladen vielerorts nur teilweise, war dieser an manchen Schulen gar nicht möglich. „Die Unruhe im Land ist sehr groß“, sagte Mistler.

Klar ist: Den Lehrern an den Schulen droht ein langer Dienst am Dienstag. Die Lehrkräfte verharren derzeit noch in den Schulen und warten auf Anweisungen aus Düsseldorf. Schulen hätten seit dem Nachmittag angefragt und seien von Stunde zu Stunde vertröstet worden, berichtete die WAZ. Noch am Dienstagabend sollte aber eine Entscheidung fallen.

Abi-Prüfungen in NRW vor Absage? Schulen melden Probleme beim Download © Felix Kästle/dpa

Mistler hoffe sehr, dass die Abiturprüfungen, in NRW stehen sie schon seit Jahren in der Kritik, nicht verschoben werden müssen. Ob die Prüfungen am Mittwoch ordnungsgemäß stattfinden können, ist derzeit noch offen. An den diesjährigen Abiturprüfungen nehmen landesweit rund 72 000 Schülerinnen und Schüler in 40 Fächern teil.