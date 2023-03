Fall Luise (12) aus Freudenberg: Expertin warnt vor TikTok und hält es für „besonders gefährlich“

Gefahr von Social Media

Bei der Tötung der zwölfjährigen Luise in Freudenberg soll Mobbing über TikTok eine Rolle gespielt haben. Das Netzwerk sei für Kinder ein quasi rechtsfreier Raum, sagt Expertin Silke Müller.

Der Schulleiterin bereitet TikTok schon seit längerem große Sorgen.

Die Tat in Freudenberg hat dieser Tage viele in Atem gehalten: Am 11. März wurde die zwölfjährige Luise mit mehreren Messerstichen getötet. Die Täterinnen sollen zwei Mitschülerinnen des Mädchens sein, selbst zwölf und 13 Jahre alt. Da sie noch nicht strafmündig sind, schweigt die Staatsanwaltschaft über genaue Motive. Eine wichtige Rolle im Konflikt der jungen Mädchen soll nach mehreren Medienberichten aber Mobbing über die Social-Media-App TikTok gespielt haben.

Die Tötung ist ein krasses Beispiel dafür, welche Gefahren im digitalen Raum lauern und welch immense Auswirkungen diese haben können. Schulleiterin Silke Müller versucht schon länger den Risiken der Social Media Herr zu werden. Ihre Waldschule Hatten in Niedersachsen hat eine offene Sprechstunde eingerichtet, in der Schüler über ihre Erlebnisse auf den Plattformen sprechen können.. Die Schule gilt als ein Vorreiter in der digitalen Bildung.

TikTok sei für Kinder gefühlt rechtsfreier Raum

Silke Müller, von der Anfang Mai ein Buch zu den Gefahren von Social Media erscheint, hält TikTok für besonders gefährlich. „Denn es wurde durch die Faszination einer Generation groß, die selber keine Medienkompetenz entwickelt hat“, sagt Müller. Heranwachsende hätten sich das Videoportal vom chinesischen Unternehmen ByteDance zunächst ganz allein zu eigen gemacht, Erwachsene seien erst später nachzogen.

Das hat in Müllers Augen gravierende Folgen: „Die Kinder sind allein in einem für sie gefühlt rechtsfreien Raum. Die Möglichkeit der Anonymität verleitet sie dazu, Dinge zu verbreiten, krude Ideen nach kruden Vorbildern umzusetzen, Menschen bloßzustellen, oder bescheuerten Trends zu folgen.“ Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Devious-Licks-Trend, bei dem sich junge Menschen bei Sachbeschädigung oder Brandstiftung filmen und diese Videos anschließend posten. Ähnlich wie unter der Spitze eines Eisbergs befinde sich in den Tiefen von TikTok vieles, worüber Erwachsene keine Expertise hätten und wo sich niemand hinbewege. Müller bringt das auf folgende Formel: Es bestehe eine Gefahr von Unentdecktheit, Anonymisierung und Verrohung.

Kaum mehr Mobbing ohne Social Media

Generell tue sich online ein Raum auf „mit Verhetzung, Gewalt, Pornografie und einer neuen Streitkultur, die man nicht als Kultur bezeichnen darf“. Der Einfluss, den die sogenannten Sozialen Medien auf die zwischenmenschliche Kommunikation junger Menschen haben, ist nicht mehr wegzudenken. Müller zufolge schlägt er bereits in Mobbingstrukturen zu Buche: Es gebe kaum mehr Fälle von Mobbing unter jungen Menschen, ohne dass die Netzwerke beteiligt sind.

Die Schulleiterin sieht hier die Schulen in der Pflicht. Lehrkräfte müssten dafür dringend geschult werden. Allerdings sei auch klar, dass die Verantwortung nicht allein bei ihnen liegen könne, da die vorgegebenen Strukturen des Schulalltags gar nicht genug Raum und Zeit böten, sich in der nötigen Tiefe mit der Nutzung der Netzwerke und den damit verbundenen Gefahren auseinanderzusetzen.

+ Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben gestanden, Luise am 11. März in einem Waldstück erstochen zu haben. © Oliver Berg/dpa

Social Media: Eltern müssen Medienkonsum sicherer machen

Es brauche ein Zusammenspiel mit der Gesamtgesellschaft; vor allem die Eltern müssten aktiv werden. Um den Medienkonsum sicherer zu machen, seien Bildschirmzeiten und Einschränkungen der Mediennutzung ein erster Schritt, reichten aber lange nicht aus. Eltern müssten verstehen, was online passiert, den Algorithmus der Kinder durchschauen lernen. Denn die Art, wie Kinder und Erwachsene TikTok nutzen, unterscheide sich sehr. Während Erwachsene die App als „fröhliches Medium“ verwenden, kommen Kinder und Jugendliche eher mit verrohenden Inhalten in Berührung. Daher ist es umso wichtiger, dass die jungen Menschen begleitet und im Zweifelsfall aufgefangen werden.

Die Jugendlichen könnten dabei am besten selbst einen Einblick geben, schließlich kennen sie sich an digitalen Orten wie TikTok am besten aus. Erwachsene sollten vor allem Gespräche anbieten und als Vorbilder wirken. „Wir müssen unsere Kinder an die Hand nehmen„, sagt Müller. „Die größte Gefahr ist, dass wir sie allein lassen.“ Dennoch, die Problematik allein mit Medienkompetenz und Resilienz richten zu wollen, sei laut Müller eine große Utopie, an die sie nicht mehr glaube.

Fall Luise zeigt: Radikale Lösung erforderlich, um Kinder zu schützen

Sie fordert daher, dass die Politik ihr Handeln ausweitet und ein Bewusstsein für die Bedeutung und die Gefahren der Social Media, speziell von TikTok entwickelt. Staatliche Eingriffe oder Reglementierungen von öffentlicher Seite könnten eine Lösung sein. Ein Beispiel dafür ist das eventuell nahende TikTok-Verbot in den USA. Die Europäische Kommission entschied im Februar, dass Mitarbeitende die App auf ihren Dienst-Handys nicht mehr nutzen dürfen. Dass so etwas in Deutschland auch passieren könnte, glaubt Müller nicht. Nach ihrer Beobachtung besteht Zurückhaltung, überhaupt über solche Eingriff zu diskutieren, da sie in der Gesellschaft stark polarisieren könnten.

Insbesondere die Bildungspolitik müsse sich der Debatte aber dringend stellen. „Wir kommen der Quantität von verstörenden und möglicherweise strafrechtlich bedenklichen Inhalten nicht mehr hinterher. Egal, wie sehr sich Betreiber der Netzwerke auch um Compliance bemühen, so sehr sie sich bemühen zu löschen und Menschen für den ethischen Bereich anstellen, der Berg unter der Oberfläche wird doch immer riesiger“, sagt Müller. Aber punktuelle Maßnahmen von offizieller Seite, wie Altersbeschränkungen oder die Pflicht zu persönlichen Angaben der Nutzer, werden nicht ausreichen, meint die Schulleiterin. „Auch wenn das provokativ klingt, es müsste eine radikale Lösung geben, wenn wir Kinder wirklich vor bestimmten Inhalten schützen wollen.“

