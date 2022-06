Fast 5900 Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

„Ich wär so gerne Millionär“ sangen einst Die Prinzen - in Nordrhein-Westfalen hätten vor vier Jahren genau 5847 Steuerpflichtige von ihren Erfahrungen berichten können. So viele Steuerpflichtige hatten 2018 zumindest Einkünfte von über einer Million Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Neuere Zahlen gibt es nicht. Der Grund:

Düsseldorf - Erst nach Abschluss aller Steuer-Veranlagungen konnten die Finanzämter die anonymisierten Steuerdaten den Statistikern zur Verfügung stellen. Zu beachten ist, dass zusammen veranlagte Ehepaare von der Statistik als ein einziger Steuerpflichtiger geführt werden. Die Gesamtzahl der Einkommensmillionäre lag 174 über der des Vorjahres.

Die beiden größten Städte des Landes, Düsseldorf und Köln, hatten 2018 die meisten Einkommensmillionäre. In der Landeshauptstadt wurden 572 Fälle gezählt, in Köln waren es 556. Auf Platz drei lag der Rhein-Kreis Neuss mit 226 Einkommensmillionären.

Landesweit kamen im Schnitt 3,3 Einkommensmillionäre auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Von allen 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden hatte Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit 20,5 je 10.000 Einwohner die höchste Millionärsdichte. Auf Platz zwei folgte Möhnesee (Kreis Soest) mit 10,3, auf dem dritten Platz Düsseldorf mit 9,2. In rund 90 Kommunen gab es keinen einzigen Einkommensmillionär. dpa