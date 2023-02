Ticketautomaten in Duisburg kaputt – weil Ersatzteile fehlen

Fahrkarten kaufen ist am Hauptbahnhof Duisburg derzeit gar nicht so einfach (Symbolbild). © Arnulf Hettrich/Imago

In Duisburg funktionieren am Hauptbahnhof nur wenige Fahrscheinautomaten – weil Ersatzteile fehlen. 24RHEIN hat bei der Bahn nachgefragt.

Duisburg – In Duisburg stehen Menschen, die sich am Hauptbahnhof Duisburg ein Ticket am Fahrscheinautomaten kaufen möchten, aktuell vor einem Problem: Nur einer der etlichen Automaten an einem der größten NRW-Bahnhöfe funktioniert derzeit. Das hat verschiedene Gründe, wie ein Bahnsprecher gegenüber auf Nachfrage mitteilt.

24RHEIN erklärt, warum die Ticketautomaten am Duisburger Hauptbahnhof nicht funktionieren. (mo)