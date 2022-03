Fast halbe Million Menschen demonstrierten wegen Ukraine

In NRW sind bislang bei 787 Demonstrationen rund 468.000 Menschen wegen des Ukraine-Kriegs auf die Straße gegangen. Wie das Innenministerium in einem Bericht für den Landtag ausführt, verliefen die Demos - die fast alle pro-ukrainisch gewesen seien - friedlich und „nahezu störungsfrei“. Unterdessen sorgen sich die Gegner der Corona-Maßnahmen laut Innenministerium, dass das Thema Ukraine ihnen das Wasser abgraben könnte.

Düsseldorf - So heißt es in einem weiteren Bericht an den Innenausschuss des Landtags, dass der Krieg in der Ukraine inzwischen Auswirkungen auf die Szene der Gegner der Corona-Maßnahmen habe. So positioniere sich das Protestmilieu in dem Konflikt zwar „heterogen“, im extremistisch ausgerichteten Teil sei aber „eine eher dominierende pro-russische Haltung feststellbar“. Dies zeige sich unter anderem in Telegram-Kanälen, wo auch gegen Flüchtlinge gehetzt werde.

Insgesamt bestehe in der Szene die Angst, dass das Thema Krieg in der Ukraine Überhand nimmt und der Protest gegen die Corona-Maßnahmen ins Hintertreffen geraten könne. „Bewegungsintern werden bereits deutliche Rückgänge an Teilnehmerzahlen bei den Protestveranstaltungen diskutiert“, so das Innenministerium. dpa