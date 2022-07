Festivals in NRW: Parookaville, Juicy Beats, Haldern Pop – Termine im Überblick

Von: Nina Büchs

In NRW finden 2022 wieder einige Festivals statt – darunter auch das Parookaville in Weeze. (Archivbild) © Markus van Offern/imago

Sommerzeit ist Festivalzeit. Auch in NRW können Festival-Fans mehrere Künstler und Bands live sehen. Die Termine im Juli und August 2022 im Überblick.

Köln – Lieblingsbands live erleben, sich mit Freunden von Bühne zu Bühne treiben lassen und echtes Festival-Feeling genießen – das ist im Sommer in Nordrhein-Westfalen wieder möglich. Ob das Parookaville-Festival in Weeze, das Juicy Beats Festival in Dortmund oder das Hype Festival in Oberhausen – 24RHEIN zeigt die wichtigsten Festival-Termine von Juli bis Ende August 2022 in NRW im Überblick.

Festival NRW: Parookaville, Juicy Beats, Haldern Pop – Termine im Überblick (Auswahl)

Parookaville (Weeze): Freitag, 22. Juli bis Sonntag, 24. Juli 2022

Juicy Beats (Dortmund): Freitag, 29. bis Samstag, 30. Juli 2022

Eat Play Love (Köln): Donnerstag, 4. bis Sonntag, 14. August 2022

Haldern Pop Festival (Haldern): Donnerstag, 11. bis Samstag, 13. August 2022

San Hejmo (Weeze): Samstag, 20. August 2022

Hype Festival (Oberhausen): Freitag, 26. bis Sonntag, 28. August 2022

Festival NRW: Blümchen, Robin Schulz, Querbeat, Kasalla auf dem Parookaville in Weeze

Auf dem Flughafen in Weeze startet am 22. Juli das „Parookaville“. Bis Sonntag, 24. Juli, spielen dort mehrere DJs, Künstler und Bands auf insgesamt zehn Stages. Unter anderem können Festival-Besucher dort Blümchen, die kölschen Bands Querbeat und Kasalla und die Star-DJs Robin Schulz und Felix Jaehn und erleben. Außerdem tritt auf dem Parookaville auch der Kölner Männerchor „Grüngürtelrosen“ auf.

Was? Parookaville Festival

Wann? 22. bis 24. Juli 2022

Wo? Flughafen Weeze, Flughafen-Ring 1, 47652 Weeze (NRW)

Etwa einen Monat später, am 20. August, gibt es am Flughafen Weeze übrigens noch ein Festival: Das „San Hejmo“. 2022 findet das „San Hejmo“ zum ersten Mal statt. Mit dabei sind unter anderem Marteria, Loredana, Felix Jaehn und Giant Rooks. Das eintägige Event soll Urban Art, Streetfood, Feiern und Konzerte miteinander verbinden.

Festival NRW 2022: Juicy Beats in Dortmund – mit K.I.Z, Querbeat, Kontra K

Das Festival Juicy Beats findet seit 1966 jährlich im Westfalenpark in Dortmund statt. 2022 sind unter anderem K.I.Z, Querbeat, Kontra K und Beauty & The Beats dabei. Insgesamt gibt es auf dem Festival 8 Bühnen und 18 Floors. Den Auftakt bildet am Freitag, 29. Juli, unter anderem der deutschsprachige Rapper Kontra K.

Was? Juicy Beats Festival

Wann? Freitag, 29. bis Samstag, 30. Juli 2022

Wo? Westfalenpark, 44139 Dortmund

Festival NRW: Haldern Pop Festival – Rock, Pop, Indie-Musik am Niederrhein

Seit 1984 findet in Haldern am Niederrhein jährlich das Open-Air-Festival „Haldern Pop“ statt. Dort treten vor allem Rock- und Popbands auf. Im Fokus stehen vermehrt noch unbekannte Künstler und Bands der Indie-Musi, des Fok-Rock und Pop sowie Singer-Songwriter. Das gesamte Line-Up sowie die Tickets gibt es auf der Website und im Ticketshop des Haldern Pop Festivals.

Was? Haldern Pop Festival 2022

Wann? 11. bis 13. August 2022

Wo? Alter Reitplatz an der Lohstraße, 46459 Rees-Haldern

