Randale, Festnahme und Einweisung - „Was ist da bloß bei Kaufland los!?“

Von: Michaela Ebert

Das demolierte Polizeiauto der Polizei Monheim vor der Kaufland-Filiale. © Polizei Mettmann

Am Dienstagmorgen kommt es zu einem Vorfall in einer Kaufland-Filiale in Monheim am Rhein: Ein 21-jähriger Mann wirft mit Bierflaschen um sich, bevor er gleich mehrere Polizeiwagen demoliert.

In einer Kaufland-Filiale im Berliner Viertel der Stadt Monheim am Rhein (Nordrhein-Westfalen) kommt es gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen zu einem kuriosen Vorfall: ein 21-Jähriger betritt das Geschäft und sorgt dort für Aufruhr. Wie aus der Pressemeldung der Polizei Mettmann hervorgeht, nimmt sich der Mann zuerst eine Flasche Bier aus einem der Regale und trinkt diese leer, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge, der das Verhalten beobachtet, spricht den Mann daraufhin an, worauf der 21-Jährige handgreiflich reagiert und die leere Bierflasche auf den Zeugen wirft.

Bevor der Randalierer die Filiale verlässt, sorgt er noch für weiteres Chaos: weitere Bierflaschen werden geworfen, verletzt wird dabei niemand, berichtet echo24.de.

Augenzeuge wundert sich: „Was ist da bloß bei Kaufland los?!“

Was dann passiert, ist unglaublich. Ein Kunde filmt das weitere Vorgehen des Täters: Dieser läuft in schnellen Schritten aus dem Laden, überquert den Parkplatz und steuert zielstrebig auf zwei Polizeiwagen zu, die direkt vor der gegenüberliegenden Monheimer Polizeiwache stehen. Dort springt er auf die Motorhauben und demoliert somit die Frontscheiben der parkenden Streifenwagen.

Ein älterer Herr, der zufällig die Tat beobachtet, will den Übeltäter daraufhin zur Rede stellen, woraufhin dieser sofort handgreiflich wird. Auch ein Beamter aus der Polizeiwache Monheim ist in diesem Fall sofort zur Stelle und kann den Randalierer überwältigen, bevor es zu weiteren Ausschreitungen kommt. Der Zeuge der die ganze Situation filmt, stellt das Video später auf der Plattform Twitter online und schreibt dazu „Was ist da bloß bei Kaufland los?“

Festnahme und Einweisung nach Kaufland-Randale: das droht nun dem Täter

Laut der Mettmanner Polizeimeldung handelt es sich bei dem Randalierer um einen bereits bekannten Täter: der 21-Jährige hatte in der Vergangenheit schon häufiger Betäubungsmittel konsumiert und steht auch in diesem Fall unter dem Verdacht, Drogen genommen zu haben. Zudem sei bekannt, dass sich der 21-Jährige schon häufiger in psychiatrischer Behandlung befunden habe. Nach der Festnahme wurde der Mann nun in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen.

Von Kaufland selbst erhielt echo24 bisher keine Rückmeldung zu den Konsequenzen, die nun auf den Täter zukommen werden. Mit einem Hausverbot sollte der 21-Jährige jedoch mindestens rechnen.

Täter verursacht Schaden von mehreren Tausend Euro, Zeuge flüchtet

Bei den beiden Streifenwagen handelt es sich jeweils um einen Kleinwagen der Marke Ford, sowie einen Kleinbus von Mercedes. Beide Fahrzeuge sind durch die Tat nicht mehr einsatzfähig und werden abgeschleppt. Insgesamt könne mit einer Summe von mehreren Tausend Euro für die Reparatur gerechnet werden.

Der ältere Herr, der zum einen Zeuge der Tat und zum anderen vom Randalierer getreten und geschlagen wird, entfernt sich noch während der laufenden Ermittlungen und ohne Angaben seiner Personalien vom Kaufland-Parkplatz. Es kann daher nicht gesagt werden, ob der Mann bei dem Vorfall verletzt wurde.