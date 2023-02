Jan Böhmermann bedankt sich bei der Feuerwehr – „Mal wieder Köln gerettet“

Teilen

Jan Böhmermann lobt die Kölner Feuerwehr (Montage) © Sven Simon / Imago & Frank Sorge / Imago

Dunkler Rauch steigt am Freitag über dem Kölner Stadtteil Bickendorf auf. Live dabei ist Jan Böhmermann – zumindest auf Twitter.

Köln – Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag bei einem Brand im Kölner Stadtteil Bickendorf im Einsatz. Dort ist an der Vogelsanger Straße ein Brand ausgebrochen, wie 24RHEIN berichtet. Das Feuer in einer Werkstatt im Stadtbezirk Köln Ehrenfeld sorgte für große dunkle Rauchschwaden, die über der Stadt zu sehen waren. Nicht weit davon entfernt befindet sich das Studio des „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. „Die @Feuerwehr_Koeln hat (mal wieder) Köln gerettet!“, twittert der Moderator dazu.

„Mal wieder Köln gerettet“: Böhmermann bedankt sich, weil es nebenan brennt

Dazu veröffentlicht Böhmermann verschiedene Fotos, die die dunkle, schwarze Rauchwolke zeigen. Auf einem der Bilder sind sogar Flammen zu erkennen. „Hoffe @Feuerwehr_Koeln ist informiert“, schreibt er auf Twitter. „Sind wir“, antworten die Retter darunter. In ihrem eigenen Tweet markiert die Feuerwehr Köln den Moderator sogar.

Mehrere Fotos und Tweets veröffentlicht der Moderator zum Feuer – inklusive Einblicke aus der näheren Umgebung. Immerhin ist das Studio nicht weit entfernt.

Jan Böhmermann und Köln – Studio in Ehrenfeld

Böhmermann spricht immer wieder über Köln, nicht nur auf Twitter. Auch in seinem Podcast „Fest & Flauschig“, für den er gemeinsam mit Olli Schulz hinter dem Mikro sitzt, ist die Domstadt regelmäßig Thema. So schlug Böhmermann 2021 ein neues Wappen für Köln-Ehrenfeld vor. Auch zur teils chaotischen Situation für Radfahrer in Köln meldete sich Böhmermann bereits zu Wort.

Ende Dezember erschien auf dem YouTube-Kanal der Sendung ein Video, in dem Böhmermann durchs Studio der ZDF-Sendung führt – im Stil der Video-Interviews der Vogue mit dem Titel „73 Questions“. In den Anfangssequenzen des Videos ist die Umgebung des Studios in Bickendorf zu sehen. Ganz in der Nähe liegt die Werkstatt, in der am Freitag ein Feuer ausgebrochen ist. Das „Studio Ehrenfeld“ ist nur einige hundert Meter davon entfernt.

In Köln brennt es – ganz in der Nähe von Böhmermanns Studio

„Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe PRAXISTEST aktuell am @zdfmagazin Studio Ehrenfeld!“, schreibt Böhmermann Freitagnachmittag angesichts des nahen Feuers. Er gibt den Twitternutzern auch einen Einblick in die Gegend rund um den Brandort beziehungsweise das Studio. Schrottplatz, Werkstätten und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich dort.

Erste Folge des „Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann – „Programmänderung“

Am Freitagabend startet das „ZDF Magazin Royale“ ins neue Jahr, denn dann ist die erste Folge zu sehen. Oder wie Böhmermann twittert: „wird 1 heiße erste show heute Abend offensichtlich“. Und auch eine weitere Anspielung auf die Sendung hat er parat: „Heute Abend geht es im @ZDFMagazin um Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“, kündigt er die wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte „Programmänderung“ an. „Sendungstitel: Rette sich wer kann“. (mlu) Fair und unabhängig informiert, was in Köln und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.