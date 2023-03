Mann stirbt bei Hausbrand – er rannte zurück, um seine Katze zu retten

Feuerwehrleute holten den Mann verletzt aus den Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Stadt Lohmar

Bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch ist ein Mann in Lohmar ums Leben gekommen. Er rannte zurück ins Haus, um seine Katze zu retten.

Lohmar – Bei einem Feuer in einem Haus in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis (NRW) ist am frühen Mittwochmorgen (8. März) ein 56-jähriger Mann verstorben. Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Hauses in der Straße „Am Burgweiher“ ausgebrochen. Gegen 3 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, berichtet 24RHEIN.

Feuer in Lohmar: Mann will sein Kätzchen retten und stirbt dabei

Bei den Bewohnern des Hauses handelte es sich um ein Ehepaar. Der 56-Jährige und seine 54-jährige Frau hatten es bereits eigenständig aus dem brennenden Haus geschafft. Der Mann rannte dann allerdings zurück, um sein Kätzchen zu retten, so ein Sprecher der Feuerwehr. Das kostete ihn das Leben. Die Feuerwehr holte den Mann schwer verletzt aus den Flammen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Brandort, so die Polizei.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in den Vormittag. © Freiwillige Feuerwehr Stadt Lohmar

Mann stirbt bei Feuer in Lohmar: Brandermittler suchen nach der Ursache

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand gegen 10:30 Uhr vollständig gelöscht werden. Die Beamten haben nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist laut Polizei nach aktuellem Stand weiterhin unklar. Hinweise auf eine Straftat lägen derzeit nicht vor. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300.000 bis 400.000 Euro. (ZRNRW)