Feuer in Kölner U-Bahn ausgebrochen: Großeinsatz am Ebertplatz – „Man kann kaum atmen“

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Kölner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Ebertplatz im Einsatz. © Thomas Banneyer/dpa

Am Ebertplatz in Köln ist ein Feuer in der U-Bahn ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Köln – In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in Köln ist am Samstagnachmittag (8. Oktober) ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Gegenwärtig seien alle Straßen im Bereich vom Ebertplatz gesperrt. Passanten berichteten von einem heftigen Rauchgeruch.

U-Bahn-Brand in Köln: Mehrere Menschen verletzt - „Man kann kaum atmen“

Nach ersten Informationen von Express und Kölner Stadtanzeiger wurden mindestens fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht. Wie eine Express-Mitarbeiterin vor Ort berichtet, könne man auf der Straße „kaum atmen“. Das ist wohl auch der Grund, warum die Feuerwehr auf Twitter alle Menschen bittet, den Bereich großräumig zu meiden. Einige Straßen der Innenstadt wurden daher vorläufig gesperrt.

Das Feuer sei gegen 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Auch der Bahnverkehr sei am Ebertplatz gegenwärtig unterbrochen. Nach WDR-Informationen ist es noch unklar, ob das Feuer am Zug oder in den Gleisen entstanden ist. Alle Bahninsassen konnten den Zug selbstständig verlassen. Unter den Verletzten ist auch der Fahrer der Bahn, der versucht hatte, das Feuer zu löschen. (dpa/tkip)

Die Bevölkerungszahl von Köln ist 2021 gesunken – und zwar so stark wie seit rund 40 Jahren nicht mehr. Vor allem die Kölner Innenstadt ist offenbar unbeliebt.