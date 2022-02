Haaner Kirmes soll 2022 wieder stattfinden: Was Besucher wissen müssen

Auch in Haan soll in diesem Jahr voraussichtlich wieder eine Kirmes stattfinden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Haaner Kirmes soll 2022 wieder stattfinden. Ein Überblick, was geboten ist, welche Corona-Regeln gelten und wann die Kirmes geöffnet hat.

Haan – Von Freitag, 23. September, bis Dienstag, 27. September, soll 2022 wieder die Haaner Kirmes stattfinden. Die Kirmes ist in der ganzen Region und darüber hinaus bekannt und lockt jährlich bis zu 400.000 Menschen nach Haan im Kreis Mettmann*. Besucher können also voraussichtlich im September wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften fahren, von Imbissbude zu Imbissbude schlendern und am letzten Tag sogar ein Feuerwerk genießen.

24RHEIN* zeigt in einem Überblick, was Besucher zur Haaner Kirmes 2022 wissen müssen.

Übrigens steht noch nicht fest, welche Corona-Regeln bei der Kirmes im September gelten werden. Die Regeln richten sich jedoch nach den Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.