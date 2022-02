Thees (5) wirft Flaschenpost in den Rhein - Tage später kriegt er unerwartete Post von der Feuerwehr

Von: Armin T. Linder

Teilen

Der kleine Thees verschickte mit seiner Tante eine Flaschenpost. © Verena Bender bei Twitter

Eine ungewöhnliche Geschichte schlägt Wellen bei Twitter und darüber hinaus: Ein Junge warf eine Flaschenpost in den Rhein und bekam unerwartete Post von der Feuerwehr.

Lüdenscheid/Köln - Es ist eine Geschichte, die das Herz berührt, in positiver Weise in dieser Zeit vieler schlechter Nachrichten. Öffentlich gemacht hat sie die Journalistin Verena Bender bei Twitter - sie schlägt nun nicht nur dort Wellen (9.400 Likes bis 19.2., 11.30 Uhr und fast 600 Retweets), sondern auch darüber hinaus. „Also WIE großartig ist bitte die Feuerwehr Köln?!?“, schreibt sie. „Am Wochenende habe ich mit meinem kleinen fünfjährigen Neffen eine Flaschenpost gebastelt. Er hat sie Sonntag mit meinem Bruder in den Rhein geworfen, und heute hatte er diesen Brief im Briefkasten.“

Köln: Flaschenpost kommt bei Feuerwehr an - die schickt Brief an Absender

Dazu postete sie zwei Fotos. Das eine zeigt den kleinen Jungen - Thees ist sein Name - offenbar mit der Flaschenpost. Das andere den Brief, den er Tage später erhielt. Er stammt von der Feuerwehr Köln. „Hallo Thees, heute haben wir bei einer Übung am Rhein deine Flaschenpost in der Nähe der Bastei entdeckt und aus dem Wasser gezogen.“ Die Feuerwehrler übten dort Wasserrettung. Und fanden die Flasche, die Thees aus Lüdenscheid in Köln in den Rhein geworfen hatte.

Thees bekam diesen Brief von der Kölner Feuerwehr. © Verena Bender bei Twitter

„So etwas besonderes zu finden, war eine riesige Freude für uns“, schreibt die Feuerwehr, „auch wenn wir den Schatz auf deiner Karte leider nicht gefunden haben. Trotzdem wollten wir uns kurz bei dir melden, damit du weißt, wo deine Flaschenpost gelandet ist. Vielleicht schreibst du ja nochmal eine.“ Drunter ist mit einem „Das sind wir“ ein Foto der Feuerwehrler zu sehen. Die sich tatsächlich große Mühe gegeben haben, dem Jungen den Brief zu schreiben. Seine Tante („Menschen mit ganz viel Herz bei der Kölner Feuerwehr!“) ist genauso verzückt wie auch viele Beobachter bei Twitter.

„Stark“ und „Wie süß ist das denn?“, heißt es etwa. Und eine Nutzerin schreibt: „Nein! Wie cool ist das denn?! Das ist ja wohl ein Kindertraum, der da in Erfüllung ging. Man schickt eine Flaschenpost los, und es antwortet die Feuerwehr. Die Feuerwehr!!!! Sehr coole Aktion.“ Vereinzelt wird aber auch kritisiert, dass man es lieber unterlassen sollte, Gegenstände in den Rhein zu werfen - dazu gehört auch eine Flaschenpost.

Köln: Feuerwehr-Reaktion erwärmt viele Herzen

Auch verschiedene Medien sind auf die schöne Geschichte aufmerksam geworden. „Ich fand das so toll und habe gedacht, dafür kann man mal danke sagen, da habe ich Twitter genutzt und es gepostet, da gab es ein wenig Resonanz“, erklärte Verena Bender bei Radio Köln und würdigte die Feuerwehr so über den Äther. Auch tz.de gab sie die freundliche Genehmigung, über ihr Erlebnis zu berichten und die Fotos zu verwenden.

Und wie fand der kleine Thees den Brief? Jetzt wird es extrawitzig: „Er findet das schon ziemlich cool, dass ihm die Feuerwehr den Brief geschrieben hat“, meint seine Tante. Doch der Junge hatte insgeheim gehofft, die Flaschenpost schwimme bis nach Amerika. „Dass die Feuerwehr die Flaschenpost in der gleichen Stadt findet, fand er auf der einen Seite cool, auf der anderen nicht ganz so gut, weil Köln ist nicht Amerika.“ Mehr News aus Köln gibt es übrigens auf 24rhein.de.

Ein Twitter-Nutzer will seine Begeisterung nicht nur in Worten ausdrücken: „Welche Wache und wann haben diese Menschenfreunde Dienst? Ich würde gerne eine Runde Pizza ausgeben.“ Prompt meldet sich einer der Finder zu Wort, sodass der Pizza-Lieferung nichts mehr im Wege stehen dürfte. (lin)