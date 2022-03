Fliegerbombe in Köln entdeckt: Blindgänger wird noch am Montag entschärft

Bei Bauarbeiten wurde in Köln-Klettenberg eine Fliegerbombe entdeckt, die noch am selben Tag entschärft werden muss. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In Köln ist am Montag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt worden. Es ist nicht der erste Fund einer Fliegerbombe im Stadtteil Klettenberg.

Köln – Immer wieder werden in Köln* Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Blindgänger müssen zumeist noch am selben Tag entschärft werden – so auch im Fall eines Blindgängers, der am Montag (21. März) in Köln-Klettenberg gefunden wurden. Bei der Fliegerbombe handelt es sich nach Angaben der Stadt Köln um eine Zehn-Zentner-Bombe.

24RHEIN* zeigt, welche Auswirkungen der Bombenfund in Köln-Klettenberg hat.

Vor Ort in Klettenberg sind der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) sowie das Ordnungsamt der Stadt Köln im Einsatz. Bereits im November und Dezember 2021 wurden im Bereich Luxemburger Straße und Militärringstraße Blindgänger entschärft. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde auf einen Radius von 600 Metern festgelegt (mlu)