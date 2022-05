Fliegerbombe in Münster: Uniklinik betroffen – Patienten werden verlegt

Aufgrund einer Bombenentschärfung müssen Patienten der Uniklinik Münster verlegt werden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Nähe der Uniklinik Münster ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Bombenentschärfung betrifft auch die Klinik selbst.

Münster – Am Donnerstag (5. Mai 2022) wird in Münster eine Fliegerbombe entschärft. Die Bombenentschärfung bringt eine Besonderheit mit sich. „Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg werden normalerweise unverzüglich entschärft. Hier ist die Situation aber etwas anders“, sagt Einsatzleiter Robert Erpenstein. Der Grund: Im Evakuierungsbereich befindet sich ein Altenheim, eine Schule, aber auch Teile der Uniklinik Münster. Mehrere Eingänge des Krankenhauses sind gesperrt, zudem müssen Patienten verlegt werden. Daher wird die Entschärfung erst am Donnerstag durchgeführt.

24RHEIN berichtet über die Bombenentschärfung in Münster im News-Ticker.

Der Evakuierungsradius wurde auf 250 Meter um den Fundort der Bombe festgelegt. Es handelt sich dabei um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe. (mlu)