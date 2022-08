Flughafen Düsseldorf: Drogendealer wollten in den Türkei-Urlaub – dann klickten die Handschellen

Bundespolizisten am Flughafen Düsseldorf. © NurPhoto/Imago

Am Flughafen in Düsseldorf wurden zwei mutmaßliche Drogendealer bei der Ausreise gestoppt. Die Männer wurden mit Haftbefehlen gesucht.

Düsseldorf – Gleich zwei mutmaßliche Drogendealer wurden am Montag (1. August) am Flughafen Düsseldorf verhaftet. Beide wurden mit Haftbefehlen gesucht und gingen der Bundespolizei bei Ausreisekontrollen in die Türkei ins Netz. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Flughafen Düsseldorf: Drogendealer vor Abflug in die Türkei gestoppt

Der erste Mann wurde vor seinem geplanten Flug nach Adana (Türkei) kontrolliert. Dabei fiel auf, dass die Staatsanwaltschaft Kleve erst wenige Tage zuvor einen Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlicher Drogendelikte gegen den Mann erlassen hatte. Er soll im Januar 2022 gemeinsam mit zwei anderen Personen größere Mengen Marihuana, Ecstasy und Kokain unerlaubt nach Deutschland gebracht und damit gehandelt haben. Er wurde verhaftet und an die Justizbehörden übergeben, berichtet 24RHEIN.

Flughafen Düsseldorf: Mann mit zwölf Jahre altem Haftbefehl geschnappt

Nur wenige Minuten später wurde ein zweiter Mann an seinem geplanten Türkei-Flug gehindert. Gegen den 43-Jährigen lag sogar schon ein zwölf Jahre alter Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vor. Er soll ebenfalls in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein und mit mehreren Personen größere Mengen Marihuana eingeführt und verkauft haben. Auch für diesen mutmaßlichen Drogendealer endete die geplante Reise bereits in Düsseldorf.

Schon in der vergangenen Woche gab es Fahndungserfolge für die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf. Am 27. Juli wurde ein 41 Jahre alter Mann festgenommen, der bereits seit Jahren mit einem Haftbefehl gesucht wurde. (bs/ots)