Chaos am Flughafen Düsseldorf: Eurowings streicht Flüge

Wer aktuell mit dem Flugzeug reisen will, braucht an den Flughäfen viel Geduld. © David Young/dpa

Eurowings musste mehrere Flüge am Flughafen Düsseldorf streichen. Das verschärft die sowieso schon anhaltenden Probleme. Auch Köln/Bonn ist betroffen.

Düsseldorf/Köln – Das Flughafen-Chaos in NRW geht weiter. Schon seit Wochen strapazieren lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen und am Check-in die Nerven der Passagiere. Besonders schlimm war die Situation zuletzt am Flughafen Düsseldorf und am Flughafen Köln/Bonn. Jetzt kommen auch noch weitere Probleme dazu. Eurowings hat am Sonntag kurzfristig mehrere Flüge in Düsseldorf gestrichen. Am Montag (20. Juni) und Dienstag (21. Juni) kommen weitere Verbindungen in Düsseldorf und Köln/Bonn dazu.

24RHEIN zeigt, welche Eurowings-Flüge am Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn betroffen sind.

Besonders prekär: Schon kurz vor dem Start in die NRW-Sommerferien gibt es an den Airports massive Probleme. Grund dafür ist erheblicher Personalmangel, vor allem an den Sicherheitskontrollen. Experten befürchten, dass sich die Lage zum Ferienstart mit dem Wochenende ab dem 25. Juni weiter verschärfen könnte. (bs)