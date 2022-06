Flughafen Düsseldorf: Reise-Chaos zu den Sommerferien droht

Am Flughafen Düsseldorf brauchen Reisende aktuell viel Geduld (Symbolbild). © David Young/dpa

Am Flughafen Düsseldorf kommt es seit Wochen zu langen Wartezeiten. Mehrere Eurowings-Flüge wurden gestrichen. Die Sommerferien könnten die Lage weiter verschärfen.

Düsseldorf – Kurz vor dem Start in die Sommerferien in NRW hat sich die Lage am Flughafen Düsseldorf immer noch nicht entspannt. Weiterhin sorgen lange Wartezeiten, vor allem an den Sicherheitskontrollen, täglich für Stress bei den Reisenden. Flugausfälle bei der Lufthansa-Tochter Eurowings tun seit Tagen ihr Übriges. Durch deutlich mehr Passagiere könnte sich die Lage in den Sommerferien weiter verschärfen.

24RHEIN zeigt, wie sich der Flughafen Düsseldorf auf die Sommerferien vorbereitet.

Das größte Problem in allen Bereichen: Personalmangel. Vor allem an den Sicherheitskontrollen kommt es dadurch zu langen Wartezeiten. In den letzten Tagen mussten Passagiere allein beim Sicherheits-Check teilweise länger als eine Stunde anstehen. (bs)