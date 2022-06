Flughafen Düsseldorf warnt vor Sommerferien-Chaos – und gibt Tipps für Reisende

Wird der Urlaub zum Stresstest?

Das Chaos am Flughafen Düsseldorf hält an. Lange Wartezeiten und Ausfälle sind die Folge. Zum Start der Sommerferien droht sich die Lage zu verschärfen.

Düsseldorf – Am Freitag (24. Juni) ist in Nordrhein-Westfalen der letzte Schultag vor den Sommerferien. Millionen Menschen planen nach zwei Jahren strenger Corona-Beschränkungen dank Lockerungen wieder einen größeren Urlaub in diesem Jahr. Allein der Flughafen Düsseldorf erwartet für die Sommerferien rund drei Millionen Passagiere. Doch die Lage an vielen NRW-Flughäfen, besonders auch in Düsseldorf, ist weiterhin chaotisch. Lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen und Flugausfälle sorgten in den vergangenen Tagen immer wieder für Probleme – genervte Passagiere waren die Folge. Anstatt Urlaubsfeeling droht Reisestress, berichtet 24RHEIN.

Chaos am Flughafen Düsseldorf: Ausfälle und lange Wartezeiten

Denn auch für die Sommerferien ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Durch die deutlich steigende Zahl der Fluggäste könnte es noch ein größeres Chaos geben. An den Sicherheitskontrollen fehlt Personal. Der Flughafen Düsseldorf kritisiert schon länger, dass „den Dienstleistern der Airlines und der Bundespolizei Arbeitskräfte fehlen“, wie Flughafenchef Thomas Schnalke kürzlich erneut betonte.

Seit dem vergangenen Wochenende fallen zudem bei Eurowings täglich Flüge aus. „Die industrieweiten Herausforderungen haben dazu geführt, dass Airlines in den kommenden Tagen kurzfristig weitere Flüge aus dem System nehmen mussten, darunter auch Eurowings“, erklärte eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter am Montag (20. Juni) gegenüber 24RHEIN. Die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings hatten bereits Anfang Juni hunderte Flüge für Juli gestrichen. Der offizielle Grund auch hier: Personalmangel.

Flughafen Düsseldorf: Tipps für die Reise in den Sommerferien

Chaos am Flughafen Düsseldorf: Tipps für Reisende Der Flughafen Düsseldorf hat aktuell Tipps und Hinweise für Reisende veröffentlicht. Das sollten Sie beachten: ► Reisen Sie frühzeitig an: Gerade aufgrund der aktuell sehr langen Wartezeiten sollten Passagiere früher zum Flughafen kommen. Mehrere Airlines empfehlen mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. ► Wichtige Reisedokumente: Egal, ob Ausweis, Reisepass oder erforderliche Impf- und Testnachweise. Sie sollten am Reisetag alles griffbereit haben ► Check-in: Auch hier kann es durch Personalmangel momentan lange Schlangen geben. Wer die Möglichkeit zum Check-in am Vorabend hat, sollte diese nutzen. Ansonsten ist der Check-in bei mehreren Airlines am Flughafen Düsseldorf im Sommer schon ab 3 Uhr oder ab 3:30 Uhr vor Ort möglich. ► Sicherheitskontrolle: Die Sicherheitskontrollen haben sich in den letzten Wochen als Nadelöhr herausgestellt. Hier gab es zuletzt häufig extrem lange Schlangen. Passagiere sollten daher direkt nach dem Check-in den Weg zur Sicherheitskontrolle nehmen, um das Gate danach schnellstmöglich erreichen zu können. Bei der Kontrolle sollten Passagiere auf den Ablauf vorbereitet sein. Das heißt: Getränkeflaschen vorher entsorgen, Hosentaschen leeren und kleine Gegenstände in die Jacke oder ins Handgepäck räumen. Jacke schon vor der Kontrolle ausziehen ► Handgepäck: Der Flughafen Düsseldorf empfiehlt, das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen. Der Beutel mit Flüssigkeit und Kosmetik sowie elektronische Geräte sollten griffbereit sein.

Der Flughafen Düsseldorf will nun mit eigenen Maßnahmen gegen das Chaos vorgehen. In den Sommerferien sollen Studenten die Servicekräfte unterstützen. Passagiere sollen zudem je nach Besetzung der Sicherheitskontrollen gezielt umgeleitet werden, um die zuletzt extrem langen Wartezeiten zu reduzieren. Weiterhin unterstützt der Airport jetzt auch bei der Gepäckausladung. Auch dort hatte es zuletzt mehrfach Probleme gegeben. Für Passagiere ist zudem bei einigen Airlines ein Früh-Check-in ab 3 Uhr morgens möglich.

Flughafen Düsseldorf rechnet weiter mit Problemen – Bundesregierung soll helfen

Doch trotz all der Maßnahmen erwartet sogar der Flughafen selbst keine wirkliche Verbesserung in den nächsten Wochen. „Leider wird dies bei weitem nicht ausreichen, um die personellen Engpässe der Dienstleister von Airlines und Bundespolizei auszugleichen. Daher befürchten wir, dass die Reisen zahlreicher Passagiere mit Unregelmäßigkeiten, Verzögerungen und langen Schlangen beginnen oder enden“, erklärt Flughafenchef Schnalke. Eine mögliche Lösung soll über die Bundesebene kommen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte sich kürzlich mit Vertretern der Luftfahrtbranche getroffen. Ziel: Eine Koordinierungsgruppe soll möglichst schnelle Lösungen finden. Dass es diese aber schon zum Start in die Sommerferien geben wird, gilt aktuell als unwahrscheinlich. (bs)

