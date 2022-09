Flughafen Düsseldorf: Wo Reisende die aktuellen Wartezeiten finden

Am Flughafen Düsseldorf müssen Reisende vor allem um Schulferien mit langen Wartezeiten rechen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gerade an Wochenenden gibt es am Flughafen Düsseldorf oft lange Wartezeiten. Doch Reisende können sich vorab über die aktuelle Situation informieren.

Düsseldorf – Ob am Flughafen Frankfurt, am Flughafen Köln/Bonn oder Flughafen Düsseldorf: Viele Airports teilen ihre Wartezeiten vor den jeweiligen Sicherheitskontrollen mit. Gerade angesichts der teils kilometerlangen Schlangen, die sich im Sommer gebildet hatten, ist das eine für viele Passagiere relevante Informationen. Auch zum Start der Herbstferien wird erneut ein Ansturm erwartet.

24RHEIN zeigt, wo Reisende die aktuellen Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf finden.

An der Wartezeit-Information am Flughafen Düsseldorf gibt es aber einen Haken: Sie ist nicht unbedingt genau. Alles über 40 Minuten wird mit der Angabe „> 40“ angezeigt. „Die tatsächliche Wartezeit kann also unter Umständen höher sein. Bitte beachten Sie das bei Ihrer Zeitplanung“, schreibt der Airport auf seiner Website. (os)