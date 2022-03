Flughafen Köln/Bonn: Boden-Crew bildet riesiges Peace-Zeichen gegen den Krieg

Von: Johanna Werning

Der Flughafen Köln/Bonn zeigt sich mit der Ukraine solidarisch © Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln-Bonn zeigt sich mit der Ukraine solidarisch. Der Bodenverkehrsdienst bildet zusammen mit Flughafenfahrzeugen ein überdimensionales Peace-Zeichen.

Köln – Über 1,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Die Uno spricht schon jetzt von mehr als 400 getöteten Zivilistinnen und Zivilisten im Ukraine-Krieg (Stand: Montag, 7. März). Auf der ganzen Welt zeigen sich Menschen solidarisch mit der Ukraine. Und auch der Flughafen Köln/Bonn – rund 1.800 Kilometer von Kiew entfernt – teilt sein Mitgefühl mit der Ukraine und den Menschen vor Ort. „Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte“, heißt es unter dem Foto des Flughafens in Köln. Zu sehen ist darauf das Team des Bodenverkehrsdienstes, berichtet 24RHEIN.

Flughafen Köln/Bonn: Mitarbeiter zeigen sich solidarisch – Peace-Zeichen gegen Ukraine-Konflikt

Gemeinsam mit 60 Flughafenschleppern, sogenannten „Rofans“, und mehreren Gepäckwagen haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens zu einem rund 30 Meter großen Peace-Zeichen angeordnet. Im Hintergrund sind mehrere Frachtjets und eine Start- und Landebahn zu sehen. Das Foto wurde am Samstag, 5. März, in den sozialen Netzwerken geteilt.

Die Foto-Aktion entstand „ganz spontan“, wie Pressesprecher Alexander Weise gegenüber 24RHEIN erklärt. „Die Idee kam vom Team selbst – und vor allem von Herzen.“ Unter dem Foto wurden unter anderem die Hashtags „#StandWithUkraine“, „#stopthewar“, „#peace“ und, „#solidarität“ verwendet. Man wollte so ein Zeichen setzen – und das sei mit der „tollen Aktion wunderbar gelungen“, so Weise am Montag weiter.

Flughafen Köln/Bonn zeigt sich solidarisch – „Kölle – simply the best“

Allein auf Facebook wurde das Foto mit der „tollen Botschaft“ seit Samstag knapp 1000 Mal geteilt, darunter finden sich Hunderte Kommentare. „Sehr schöne Idee“, „einfach großartig“ und „Kölle – simply the best“ heißt es unter anderem. Ähnlich sieht es auf den sozialen Plattformen Twitter und Instagram aus. „Darum ging es uns aber überhaupt nicht“, betont Weise. „Wir wollten ein Zeichen setzen und das ist den Kollegen sehr gut gelungen“, erklärt der Pressesprecher des Flughafens weiter. (jw) 24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.