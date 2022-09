Cessna stürzt in Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – Ex-Präsident im Kölner Karneval

Von: Johanna Werning

Das in der Ostsee abgestürzte Privatflugzeug soll von Peter Griesemann geflogen worden sein. Der Kölner war mehrere Jahre Präsident der Blauen Funken.

Köln – Am Sonntag, 4. September, stürzte ein Flugzeug in die Ostsee. Die Cessna war auf dem Weg von Spanien nach Köln. Vor der lettischen Küste stürzte das Privatflugzeug allerdings aus noch unbekannter Ursache ins Meer. Während noch am Sonntagabend ein Wrack und Trümmerteile im Meer gefunden worden sind, fehlt von den Insassen weiterhin jede Spur, sagte Behördenleiter Peteris Subbota im lettischen Fernsehen. Auch am Montagmorgen wird weiterhin nach der vierköpfigen Familie gesucht. Nun gibt es jedoch Namen der Vermissten – und die sorgen für Entsetzen im Kölner Karneval.

Die Cessna war in Jerez (Spanien) gestartet und stürzte in der Ostsee ab © Helmut Fohringer/dpa

Cessna stürzt in Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – Schock für Kölner Karneval

Denn bei den vermissten Personen soll es sich um Peter Griesemann, Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund handeln. Das berichtet der Express und beruft sich dabei auf das familiäre Umfeld. Griesemann selbst soll die Cessna geflogen haben. Er war von 2014 bis 2018 Präsident der Blauen Funken.

Von 2000 bis 2014 war er Senatspräsident des Traditionskorps. Zuletzt wurde er zum Ehrenpräsidenten der Karnevalsgesellschaft ernannt, berichtet 24RHEIN. Besonders tragisch: Aktueller Präsident der Blauen Funken ist Björn Griesemann, der Sohn von Peter Griesemann.

Cessna stürzt in Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – „sein Herz schlug für den Fastelovend“

Und auch das Festkomitee Kölner Karneval äußert sich zu Griesemann. Immerhin war er neben seiner Tätigkeit bei den Blauen Funken auch Aufsichtsratsvorsitzender des Festkomitees. Zudem unterstützte er „tatkräftig“ das Festkomitee Kölner Karneval und „half bei der Weiterentwicklung des Karnevals“ weiter, heißt es in einem emotionalen Facebook-Post.

„Sein Herz schlug für den Fastelovend und die Menschen, die er verbindet. Unsere Gedanken sind bei der Familie Griesemann, der wir in dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen.“ Anders als das Festkomitee haben sich die Blauen Funken aktuell noch nicht zu dem Absturz geäußert (Stand: 10:47 Uhr).

Abgestürztes Flugzeug Typ: Cessna 551 Zitat II/SP Kennzeichen: OE-FGR Abflughafen: Flughafen Jerez-La Parra (XRY/LEJR) , Spanien Zielflughafen Flughafen Köln/Bonn-Konrad Adenauer (CGN/EDDK) , Deutschland Absturzstelle: Ostsee – vor der lettischen Küste

Cessna stürzt in Ostsee: Luftwaffe wollte Flugzeug von Griesemann abfangen

Wie es zu dem rätselhaften Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Klar ist nur, dass die Cessna des Typs 551 in Jerez (Spanien) am Sonntag um 12:56 Uhr startete und am Flughafen Köln/Bonn landen wollte. Dort kam das Privatflugzeug allerdings nie an. Nach mehreren Kursänderungen sollte sogar die deutsche Luftwaffe das Flugzeug abfangen, da die Flugsicherungsbehörden den Piloten nicht erreichten.

Um 17:31 Uhr begann die Cessna schließlich an Höhe zu verlieren und stürzte schließlich – rund zwei Stunden später – vor der lettischen Küste ab. Das Wrack soll nun in die Hafenstadt Ventspils gebracht und untersucht werden. Der Flugsicherheitsexperte Hans Kjäll vermutet nach Angaben des schwedischen Rundfunksenders SVT, dass es einen Druckabfall in der Kabine des Flugzeugs gegeben haben könnte, worauf die Insassen bewusstlos geworden seien.

Bestätigt wird das auch dadurch, dass die Kommunikation mit dem Flugzeug vor dem Unfall für lange Zeit unterbrochen gewesen ist. Weitere Infos folgen. (jw mit dpa)