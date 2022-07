Flut-Katastrophe Ahrtal: Ehering im Schlamm entdeckt – doch wem gehört er?

Von: Oliver Schmitz

Durch das Hochwasser wurde vor allem im Ahrtal viel Schlamm hinterlassen. Darin befinden sich auch noch einige Fundstücke. (IDZRW-Montage) © Thomas Frey/dpa & No Waste/Twitter

Fast ein Jahr nach der Flutkatastrophe wurde im rheinland-pfälzischen Ahrtal ein Ehering im Schlamm entdeckt. Ein Twitter-User will nun den Besitzer finden.

Köln / Ahrtal – Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat in NRW und Rheinland-Pfalz nicht nur viel Tod, Leid und Zerstörung angerichtet, sondern auch etliche Gegenstände wie teure Weinflaschen mit sich gerissen. Auch jetzt werden in den besonders stark betroffenen Gegenden noch Dinge geborgen. Ein neuer Fund im rheinland-pfälzischen Ahrtal ist dabei aber besonders wertvoll. Denn dabei handelt es sich um einen Ehering, berichtet24RHEIN.

Ahrtal: Ehering im Flut-Schlamm entdeckt

Der Ehering wurde wohl zufällig entdeckt. Denn der User „No Waste“ teilte seinen besonderen Fund am Mittwoch (29. Juni) sofort auf Twitter. Nach eigenen Angaben hat der Mann den Ehering an der Ahr in einer „schlammigen“ Dose entdeckt. Diese rettete das besondere Stück, denn dem Ring fehlt nichts – wie man einem Bild entnehmen kann.

„EHERING gefunden nach #Ahrflut!“, teilt der Finder auf Twitter mit. Statt den Ring nun einfach bei einem Fundbüro oder der Polizei abzugeben, packte ihn der Ehrgeiz. Er versucht jetzt über die Kurznachrichten-Plattform den ursprünglichen Besitzer des Eherings zu finden. Wie seinem Profil zu entnehmen, ist er selbst dreifacher Familienvater.

Flut-Fund im Ahrtal: Diese Gravur steht auf dem Ehering

Damit der ursprüngliche Besitzer des Eherings gefunden werden kann, teilte der Twitter-User neben einem Bild auch die Gravur. Auf dem Flut-Fund steht demnach „Stefanie XX.XX.1993“. Damit hofft er nun den rechtmäßigen Besitzer zu finden. „Könnt Ihr helfen, das zu verbreiten?“, bittet er die Twitter-Community. Wichtig ist ihm dabei: Die Person sollte auch Datum und Juwelier benennen können.

Damit mehr Menschen erreicht werden, bittet er noch darum „andere AhrtalerInnen mit Reichweite zu markieren“. „Es wäre großartig, wenn diese Story ein Happy End bekäme“, ergänzt er. Neben dem Finder selbst hoffen auch in den Kommentaren viele Menschen, dass der Ehering den Weg zu seinem Eigentümer findet. Die Chancen stehen dafür nicht mal so schlecht, denn nach nur fünf Stunden wurde der Tweet über 1500 Mal geteilt und hat ebenso viele Likes. (os)