Forscher sehen Paralleljustiz als Milieuproblem

Teilen

Hatem Elliesie vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung spricht im Justizministerium. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die sogenannte Paralleljustiz ist Wissenschaftlern zufolge in Nordrhein-Westfalen vor allem ein milieuspezifisches Problem. Das haben Forscher am Donnerstag in Düsseldorf bei der Vorstellung eines „Lagebildes Paralleljustiz“ ausgeführt, das unter Federführung des NRW-Justizministeriums entstanden ist. Die Religion spiele dabei zwar manchmal eine Rolle.

Düsseldorf - Ausschlaggebend seien aber die traditionellen Werte der Herkunftsregion, hieß es. Das Lagebild könne nicht mit Statistiken, Zahlen und Fakten aufwarten, räumte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) ein.

Kulturell geprägte Milieus, deren Denken in der patriarchalisch geführten Großfamilie mit Gewalterziehung und formalen Ehrbegriffen verhaftet ist, wendeten auch in Deutschland deren Regeln an, sagte Prof. Mathias Rohe (Erlangen).

Die Forscher äußerten sich skeptisch zur Idee, islamische Friedensrichter in das Schiedsmannwesen zu integrieren. „Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben“, sagte Hatem Ellisie vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung.

Besonders im Strafrecht und bei Gewalttaten müsste der Staat auf seinem Gewaltmonopol bestehen. Wenn in Einzelfällen die Polizei Friedensrichter eingeschaltet habe, um eine Situation zu beruhigen und Blutvergießen zu stoppen, sei dies zwar verständlich, aber auch sehr problematisch. dpa