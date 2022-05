Fotograf soll Kinder-Models missbraucht haben: Prozessbeginn

Außenansicht des Landgerichts Köln. © Oliver Berg/dpa

Ein Fotograf soll mehreren Kinder-Models sexuelle Gewalt angetan haben. Nun beginnt der Prozess am Kölner Landgericht. Die Verteidigung des Mannes nennt die Anklage ein „Ergebnis höchst unfairer und suggestiver Ermittlungen“.

Köln - Wegen Vorwürfen des sexuellen beziehungsweise schweren sexuellen Missbrauchs an Kinder-Fotomodels beginnt am heutigen Tag (09.00 Uhr) in Köln ein Prozess gegen einen Fotografen. Dem Mann würden insgesamt 17 Taten zum Nachteil von sechs Jungen zur Last gelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Der mutmaßliche Tatzeitraum erstreckt sich laut Anklageschrift von 1999 bis Juni 2021. Ferner werde dem Mann der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, so der Gerichtssprecher.

Die Verteidigung des Angeklagten erklärte vor dem Prozess auf Anfrage, die Anklage sei ein „Ergebnis höchst unfairer und suggestiver Ermittlungen“. „Die Vorgehensweise der Kriminalpolizei verrät viel über tief sitzende Vorurteile und einen unfassbar blinden Jagdeifer“, hieß es in einer Stellungnahme. „Konstrukte von jahrzehntealtem Geschehen werden von entlassenen Mitarbeitern, angeblich engagierten Medienvertretern und in ihrer Zuneigung enttäuschten Frauen befeuert.“ Die Verteidigung sei „optimistisch“, dem Gericht „die wahren Tatsachen näher bringen zu können“.

Für den Prozess vor der 10. Großen Strafkammer wurden am Kölner Landgericht Termine bis Ende September festgelegt. dpa