Fred Fussbroich tot – massive Anteilnahme für kölsche TV-Legende

Teilen

Fred Fussbroich ist am 18. Oktober 2022 im Alter von 81 Jahren verstorben. © Lumma Foto/Imago

Fred Fussbroich, bekannt aus der Kultserie „Die Fussbroichs“ (WDR), ist am 18. Oktober 2022 im Alter von 81 Jahren verstorben. Familie und Fans trauern.

Köln – Als das Wort „Dokusoap“ Ende der 80er Jahre in Deutschland ein noch eher unbekannter Begriff ist, erobern „Die Fussbroichs“ 1989 die TV-Bildschirme beim WDR – und lassen Zuschauerinnen und Zuschauer an ihrem Leben und Alltag in Köln teilhaben. Nun ist mit Fred Fussbroich im Alter von 81 Jahren das Oberhaupt der Familie nach langer Krankheit verstorben. Was nicht nur dafür sorgt, dass Sohn Frank im Internet trauert.

24RHEIN sammelt Fan-Stimmen zum Tod von Fred Fussbroich und blickt auf das Leben des Kult-Darstellers zurück.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Nachricht seines Ablebens wurden die Facebook-Seiten der Fussbroichs mit Beileidsbedunkungen überschwemmt. Viele erinnern sich an die Zeit in den 90er Jahren zurück, als sie der kölschen Arbeiterfamilie regelmäßig im TV zusahen – und sie dabei ins Herz schlossen. (mo)