Chlorgas-Unfall in Freibad: Fünf Kinder im Krankenhaus

Von: Moritz Bletzinger

Chlor-Unfall im Freibad Bergneustadt: Spezialkräfte schließen das Leck in einer Gasflasche. © Markus Klümper/dpa/picture alliance

Chlorgas-Austritt im Bergneustädter Freibad. Rund 100 Feuerwehr- und Rettungskräfte waren am Freitag im Einsatz. Sechs Menschen mussten ins Krankenhaus.

Bergneustadt – Ein abruptes Ende des Badetages mussten rund 200 Gäste des Freibads in Bergneustadt erleben. Am Freitag trat gegen 15.30 Uhr Chlorgas in der Anlage aus. Die Feuerwehr räumte das Bad und sperrte die anliegende Straße. Zwischen 80 und 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Freibad Bergneustadt schlägt Chlorgas-Alarm: Feuerwehr räumt Gelände

Chlorgas wirkt stark ätzend auf die Atemwege und kann Ödeme in der Lunge verursachen. Beim Einatmen besteht Lebensgefahr. Außerdem kann das Gas auch über die Haut in den Körper gelangen.

In Badeklamotten und ohne ihre Habseligkeiten mussten die Gäste das Gelände fallen, berichtet Radio Berg und beruft sich auf einen Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes. Anfangs ging die Kreisleitstelle von einem sogenannten Massenanfall von Verletzten aus, schreibt die Kölnische Rundschau.

Wehrleiter Michael Stricker erklärt dem Blatt: Feuerwehrleute fanden das Leck dann bei Gasflaschen in einem überirdischen Container. Eine Wasseraufbereitungsanlage vermischt darin Badewasser und Chlor. Drei Flaschen mit je 50 Litern Chlorgas waren daran angeschlossen, eine von ihnen war undicht.

Freibad Bergneustadt: Feuerwehr verschließt Gasflaschen-Leck – fünf Kinder und eine Frau im Krankenhaus

In gelben Vollschutzanzügen näherten sich Einsatzkräfte dem Leck und konnten es offenbar ohne große Probleme flicken. Es war zwar viel Gas ausgetreten, aber zu Sachschäden kam es nicht. Messungen ergaben dann Chlorgaswerte in einem niedrigen Bereich auf dem Gelände.

Trotzdem blieb die anliegende Kölner Straße bis in den frühen Abend gesperrt. Und die Feuerwehr betreute 55 Menschen. Sechs von ihnen – fünf Kinder und eine Frau – wurden mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Mitte April in Bergheim. Dort wurden 21 Kinder durch Chlorgas verletzt.

