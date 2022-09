Streit mit der Freundin: Als die Polizei kommt, flüchtet Mann und stürzt vom Balkon

Von: Mick Oberbusch

In Mönchengladbach ist ein Mann vom Balkon eines Wohnhauses in die Tiefe gestürzt (Symbolbild). © Markus Klümper/dpa

In Mönchengladbach ist ein Mann nach einem Streit mit seiner Freundin vom Balkon gestürzt. Er verletzte sich schwer und verstarb im Krankenhaus.

Mönchengladbach – Wie Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, ist in der Nacht auf Sonntag, 4. September, ist ein 26-jähriger Mann tödlich verunfallt. „Er hatte versucht, eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Viersener Straße über den Balkon zu verlassen und stürzte dabei ab“, so die Behörden laut 24RHEIN.

Mönchengladbach: Nach Streit mit der Freundin – Mann will Wohnung über Balkon verlassen und stürzt ab

Zeugen hatten die Polizei Mönchengladbach gegen 2:45 Uhr aufgrund eines lauten Streits und Hilferufen einer Frau zu der Wohnung an der Viersener Straße gerufen, in der die Freundin des Verunfallten wohnt. Als die Beamten sich Zutritt zu der Wohnung verschafften, versuchte der Mann, über den Balkon die Wohnung zu verlassen. Er stürzte in den Innenhof des Mehrfamilienhauses und verletzte sich schwer.

Tödlicher Balkonsturz in Mönchengladbach – Notfallseelsorger kümmert sich um die Zeugen am Unfallort

Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die am Boden liegende Person medizinisch. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er an den durch den Sturz verursachten Verletzungen verstarb. Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen am Unfallort und die Angehörigen des tödlich Verunglückten. Auch die eingesetzten Beamten wurden von einem Notfallseelsorger betreut. (ots/mo) Fair und unabhängig informiert, was Köln & in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.