Füllkrug fällt für Länderspiele Japan und Frankreich aus

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug fällt für die beiden Test-Länderspiele am Samstag gegen Japan und Dienstag kommender Woche gegen Frankreich aus. Der 30 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund habe weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen und werde das Teamquartier in Wolfsburg am Donnerstag verlassen, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag kurz vor Beginn des Mannschaftstrainings.

Wolfsburg - Flick hatte bereits am Montag Bayern-Profi Thomas Müller nachnominiert.

Für die Partie gegen den Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund bestünde zwar eine Chance, dass Füllkrug spielen könne. Dennoch entschied sich das Team für die Abreise. „Ich bin ein bisschen muskulär angeschlagen, nichts Dramatisches. Deshalb bin ich auch angereist“, hatte Füllkrug am Montag noch gesagt und weitere Gespräche mit dem Teamarzt angekündigt.

Füllkrug hatte am vergangenen Freitag beim 2:2 von Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim als Einwechselspieler seinen ersten Einsatz nach dem Wechsel von Werder Bremen zum BVB. In bislang neun Länderspielen hat der Torjäger sieben Treffer erzielt. dpa