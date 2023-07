Fünf Deutsche in U-Haft auf Mallorca stammen aus NRW

Ermittlungen

Die fünf jungen Männer aus Deutschland, die wegen des Vorwurfs der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in U-Haft genommen wurden, stammen aus Nordrhein-Westfalen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kommen sie aus dem Märkischen Kreis im Sauerland. Die Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren werden beschuldigt, auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine noch jüngere Urlauberin aus Deutschland in der vergangenen Woche zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut zu haben.

Lüdenscheid/Palma - Ein Richter in Palma hatte am Samstagabend beschlossen, die jungen Männer in U-Haft zu nehmen. Ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe war freigekommen. dpa