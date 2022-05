Fünf Spitzenkandidaten stellen sich in „Wahlarena“ Fragen

Mikrofone öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In der Schlussphase des Wahlkampfs stellen sich die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien im TV den Fragen von Moderatoren. Es dürfte um alle Themen gehen, die die Menschen in NRW bewegen - von der Schulpolitik bis zum Ukraine-Krieg.

Köln - Zwölf Tage vor der Landtagswahl treffen die Spitzenkandidaten von fünf Parteien am Dienstag (20.15 Uhr) in der WDR-„Wahlarena“ aufeinander. Eingeladen sind Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD), Familien- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP), Grünen-Landeschefin Mona Neubaur (Grüne) und AfD-Fraktionschef Markus Wagner. Live vor Publikum werden die Kandidaten 90 Minuten von WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni und „Westpol“-Moderator Henrik Hübschen zu Wahlkampfthemen befragt.

In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge liefern sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am 12. Mai treffen Wüst und sein Herausforderer Kutschaty zu einem TV-Duell im WDR aufeinander. dpa