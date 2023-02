Gedenken an gestorbenen Stabhochspringer Lobinger

Der deutsche Stabhochspringer Tim Lobinger. © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund ist der im Alter von 50 Jahren gestorbene frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger auf besondere Weise gewürdigt worden. Vor dem Titelkampf der Stabhochspringer am Samstag war im Gedenken an ihn ein Nationaltrikot auf einem Stuhl gelegt worden. Damit würdigte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Erfolge, Leistungen und Verdienste.

Dortmund - Der Hallen-Weltmeister von 2003 war der erste deutsche Stabhochspringer, der die Sechs-Meter-Marke überquerte. Als Athletensprecher engagierte er sich für die Sportler im DLV. Der einstige Ausnahmespringer hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft. dpa