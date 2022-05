Geldautomatensprengung in Tankstelle: Täter flüchtig

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einer Geldautomatensprengung in dem Vorraum einer Tankstelle in Münster sind die Täter flüchtig. Bei der Sprengung im Stadtteil Roxel in der Nacht auf Mittwoch wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Täter beteiligt waren, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Durch Videoaufnahmen von der Tankstelle habe die Polizei das Fluchtfahrzeug identifizieren können.

Münster - Es wurde noch in der Nacht mit einem Teil der Beute an einer Autobahnbrücke der Autobahn 1 (Bremen-Köln) bei Ascheberg im Münsterland südlich von Münster gefunden.

An dem Fluchtauto fanden die Ermittler ein offenbar gestohlenes Kennzeichen aus dem Kreis Borken. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hebelten die Täter zuerst die Eingangstür der geschlossenen Tankstelle auf, bevor sie den Geldautomaten im Verkaufsraum sprengten. Dabei kam es zu einem Brand, den die Feuerwehr löschen musste.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder etwas zum zweiten Fluchtauto sagen können. dpa