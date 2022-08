Gelsenkirchen: Bombendrohung im Hans-Sachs-Haus – Polizei spricht von „Bedrohungslage“

Das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen wurde nach einer Bombendrohung gesperrt (Archivbild/Symbolbild/IDZRW-Montage). © imagebroker/Imago & U. J. Alexander /Imago

Aufgrund einer Bombendrohung wurde das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen gesperrt. Die Polizei ist vor Ort und spricht von einer „Bedrohungslage“.

Bombendrohung in Gelsenkirchen am 9. August: Das Hans-Sachs-Haus musste geräumt werden.

Die Polizei Gelsenkirchen ist vor Ort und spricht von einer „Bedrohungslage“.

Derzeit laufen polizeiliche Maßnahmen in der Gelsenkirchener Innenstadt.

24RHEIN berichtet im Live-Ticker.

Update, 14:32 Uhr: Nach der Bombendrohung am Hans-Sachs-Haus laufen in der Innenstadt von Gelsenkirchen derzeit „weitere polizeiliche Maßnahmen“, wie die Polizei via Twitter erklärt. Der Service im Gebäude selbst fällt heute aus, die Stadt will auf dem Laufenden halten, wann dieser wieder aufgenommen werden kann.

Gelsenkirchen: Bombendrohung im Hans-Sachs-Haus – Polizei spricht von „Bedrohungslage“

Erstmeldung vom 9. August, 14:15 Uhr: Gelsenkirchen – Es gibt einen großen Polizeieinsatz in der Gelsenkirchener Innenstadt. Offenbar gab es eine Bombendrohung auf das Hans-Sachs-Haus, wie die Stadt Gelsenkirchen bestätigt. Das Gebiet ist abgesperrt. „Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig“, schreibt die Polizei über Twitter.

Die Einsatzkräfte sprechen von einer „Bedrohungslage in der Innenstadt von Gelsenkirchen“, berichtet 24RHEIN. Die Umstände sind aktuell noch unklar. Alle für heute angesetzten Termin im Hans-Sachs-Haus fallen aus, erklärt die Stadt Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Bombendrohung in der Innenstadt – Hans-Sachs-Haus geräumt

Laut aktuellen Informationen der Polizei laufen in dem Zusammenhang auch Einsätze an der Bochumer Straße sowie der Zeppelinallee. Man sei mit „zahlreichen Kräften in der Innenstadt“, so die Polizei weiter. Auch diese Bereiche sollen großräumig umfahren werden.

Die Bombendrohung soll durch einen unbekannten Anrufer übermittelt worden sein, berichtet die WAZ. Der Anruf soll gegen kurz vor 13 Uhr am heutigen Dienstag (9. August) eingegangen sein. Danach wurde das Rathaus in der Innenstadt geräumt.

Weitere Informationen folgen.