Traditionsgeschäft musste schießen – jetzt eröffnet es als Playmbobil-Erlebniswelt neu

Von: Mirjam Ratmann

Eigene Spielwelten soll es in der Playmobil-Erlebniswelt im Puppenkönig in Bonn geben. (Symbolbild/Archiv) © Sebastian Willnow/dpa

2019 musste das Spielwarengeschäft Puppenkönig in der Bonner Innenstadt schließen. Noch im März soll das Geschäft nun wieder eröffnen – größer als zuvor.

Bonn – Die Innenstadt von Bonn könnte bald wieder attraktiver für Familien und Kinder werden: Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Bonn und vom Bonner Münster entfernt, wird noch im März das Spielwarengeschäft Puppenkönig in der Ganggolfstraße wiedereröffnen. Laut Website und Instagram-Auftritt des Puppenkönigs soll die Neueröffnung am 18. März stattfinden, berichtet 24RHEIN.

Puppenkönig in Bonn wird zur Playmobil-Erlebniswelt ausgebaut

Das Besondere: Der Puppenkönig wird nicht als „normales“ Spielwarengeschäft seine Türen öffnen. Auf insgesamt drei Stockwerken und 818 Quadratmetern soll sich stattdessen eine Playmobil-Erlebniswelt erstrecken. Damit könnte der Laden auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Lego-Store, der nur wenige Meter weiter liegt, werden.

Das historische, denkmalgeschützte Gebäude war lange Zeit ein Spielwarengeschäft – bis vor vier Jahren Schluss war. Nach rund 100 Jahren hatte das Familienunternehmen von Alfred Fritz Westenhöfer im November 2019 geschlossen. Bis heute prangt ein großer grüner „Spielwaren“-Schriftzug auf weißem Untergrund links neben dem Eingang.

Playmobil-Erlebniswelt in Bonn: Eventbühne, Bistro und Begegnungsort

Seitdem hatte die Puppenkönig GmbH Spielwaren nur noch online unter dem Motto „Hier regieren Kinder!“ angeboten. Fast ironisch, wenn man bedenkt, dass der Laden in der Innenstadt unter anderem wegen der steigenden Online-Konkurrenz hatte schließen musste – das zumindest hatte Alfred Fritz Westenhöfer 2019 gegenüber dem Express als Hauptgrund für die damalige Schließung genannt.

Nun will das Geschäft aber wieder verstärkt Spielwaren zum sofortigen Anfassen und Ausprobieren in den Fokus nehmen. „Als starker Anziehungspunkt in der Bonner Innenstadt wird der Puppenkönig nicht nur Kinder und Familien begeistern, sondern auch Publikum aus aller Welt anlocken“, heißt es dazu auf der Website des Puppenkönigs. „Damit steht das renommierte Fachgeschäft künftig auch für einen neuen Begegnungsort mitten in der Innenstadt.“

Im Herbst 2019 gab es im „Puppenkönig“ einen großen Räumungsverkauf. © Klaus W. Schmidt/IMAGO

Playmobil-Erlebniswelt in Bonn mit eigener Ritterwelt

Diese Begegnungsstätte wird neben regelmäßigen Shows für Kinder und Erwachsene auf einer Eventbühne ebenso ein Bistro und die Möglichkeit zum kreativen Rollenspiel anbieten: zum Beispiel durch das Abtauchen in Spielwelten, wie die Ritterwelt „Novelmore“, wo Besucherinnen und Besucher mit lebensechten Spielfiguren spielen können.

Der Puppenkönig verspricht: „Kinder und Erwachsene werden in inspirierende Erlebniswelten eintauchen, die über das breite Spielwarenangebot hinaus jede Menge Überraschungen und Action vor Ort bietet.“ Auch digitale Spielangebote soll es laut Webseite geben.

Playmobil-Erlebniswelt im Puppenkönig Bonn: Planungen dauerten drei Jahre

Mit dem 18. März als festes Eröffnungsdatum geht eine lange Phase des Wartens zu Ende. Bereits im November 2020 hatte der neue Eigentümer Alexander Jentsch mitgeteilt, dass Playmobil als exklusiver Lieferant und Partner in das Geschäft einziehen werde.

Unternehmen Puppenkönig GmbH Angebot Spielwaren Gründung 1837 in Köln In Bonn seit 1913

Aufgrund der Corona-Pandemie, einiger baulicher Hindernisse, Materialengpässen sowie fehlender Handwerker hatten sich die Renovierungsarbeiten jedoch immer wieder hingezogen – und somit die Wiedereröffnung verzögert. So berichtete es Geschäftsführer Jentsch gegenüber dem Bonner Generalanzeiger.

Der Puppenkönig wurde 1873 als „Spielwaren-Haus Puppenkönig" in Köln von P.H. Virnich gegründet. 1913 wurde die Filiale in Bonn eröffnet, ab 1947 war sie dann in der Gangolfstraße ansässig gewesen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit hatte das Geschäft 90 Jahre lang mit seiner Modelleisenbahn im Schaufenster viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Die Eisenbahn war alljährlich durch eine Winterlandschaft gefahren und hatte vor allem Kinder und Jugendliche begeistert. (mr)